Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se termine en beauté

La cinquième édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges, organisé par Beauce Art : L’International de la sculpture et parrainé par l’Organisation internationale de la Francophonie, s’est ouverte cette année sur la thématique de l’Histoire. Le 17 juin prochain, Beauce Art invite la population à la cérémonie de clôture officielle du Symposium 2018, qui se tiendra à 15 h 30 au Parc Lacasse (Saint-Georges Ouest).

Une fois de plus, dix sculpteurs ont eu en effet pour défi de « Sculpter l’histoire » pendant trois semaines consécutives au Quartier des Artistes en face du Centre sportif Lacroix-Dutil. Du Canada, de Biélorussie, du Costa Rica, d’Espagne, de France, d’Italie, du Sénégal et d’Ukraine (Adrien Bobin, Stéphane Langlois, Josiane Saucier, Alex Sorokin, Cynthia Saenz, Daniel Peréz Suárez, Vincent Di Vincenzo, Bettino Francini, Gabriel Malou, Michael Levchenko), chacun a matérialisé dans la pierre ou le métal sa vision de l’Histoire, soit-elle régionale, nationale ou internationale. Le résultat de leur travail s’ajoute aux quarante sculptures déjà réalisées in situ lors des quatre précédents symposiums, et est destiné à enrichir le circuit permanent d’art public mis en place dans différents sites du centre-ville de Saint-Georges.

Le parc Lacasse, au coeur du quadrilatère historique, a servi d’atelier en plein air aux artistes et d’écrin naturel à leurs oeuvres ouvertes sur la mémoire intime, culturelle ou universelle.

À mi-chemin de l'objectif

À mi-chemin de l'objectif de constituer, d’ici à 2023, un parcours urbain unique de cent sculptures à Saint-Georges. Organisateurs, bénévoles, commanditaires des milieux d’affaires, culturel et municipal peuvent se compter fiers de la solidarité beauceronne.

À propos du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges

Parrainée par l’Organisation internationale de la Francophonie, Beauce Art a pour mandat de promouvoir la sculpture par le biais d’une série de 10 symposiums annuels. Ainsi, chaque année, 10 sculpteurs invités issus de la francophonie seront réunis pendant trois semaines à Saint-Georges pour créer sur place des oeuvres permanentes qui constitueront, à terme, un parcours muséal de 100 sculptures uniques au monde.