Une conférence portant sur les origines de la St-Jean à St-Côme

La Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière annonce la tenue d’une conférence de l’anthropologue Isabelle Mate sur les origines de la fête de St-Jean-Baptiste.

La conférence aura lieu le jeudi 21 juin 2018, à 20 h, à la salle paroissiale de Saint-Côme-Linière, située derrière l’église sur la rue Principale. Cet événement se tiendra en marge des célébrations de la Fête nationale de la fin de semaine.

Madame Isabelle Matte, titulaire d’une maîtrise, d’un doctorat et d’un post-doctorat en anthropologie sociale et culturelle, est également férue d’histoire. Elle a étudié l'histoire au baccalauréat. Ses sujets de recherche sont nombreux et variés. Elle aime les partager à quiconque s'intéresse à l'histoire.

Dans la série « Les fêtes annuelles : une anthropologie du temps cyclique », madame Matte propose une série de conférences sur les fêtes de Noël, de Pâques, de la Saint-Jean et de Halloween. La Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière a retenu ses services pour présenter le fruit de ses réflexions et analyses sur la Saint-Jean, fête de la lumière et de la joie au paroxysme de l’année.

Une petite contribution sera exigée à l'entrée.