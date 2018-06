St-Zacharie a son jardin communautaire

La communauté de Saint-Zacharie bénéficie de son jardin communautaire depuis le 14 juin. Dix participants se sont partagé la douzaine de bacs situés dans le parc municipal. De ces participants, il faut noter la participation du groupe Des Petits Matins, un regroupement de petites familles et le service de garde de l’école avec le camp de jour municipal.

La municipalité peut s’enorgueillir de son entraide communautaire. En effet, la moitié du bois nécessaire à la construction des bacs à jardins a été donné à la communauté par la scierie Irenée Grondin et Fils Ltée. Quant à l’assemblage, il a été généreusement fait par l’ébénisterie Fabien Gagné et par Frédérick Gagné. Une formation sur la plantation d’un jardin potager a aussi été donnée aux participants et à la population par Les Serres d’Aurélie.

Ce projet est réalisé en vertu du Fonds de développement des territoires intervenu entre la MRC des Etchemins et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire avec la participation financière de la municipalité de Saint-Zacharie.

Sur la photo, les enfants du groupe Les Petits Matins apprennent à semer et entretenir un jardin avec le projet des jardins communautaires de Saint-Zacharie.

