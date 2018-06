Un vent de renouveau au sein du CA du Conseil de la culture de Chaudière-Appalaches

Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, qui tenait hier en formule 5 à 7 sa 41e assemblée générale annuelle au Centre de production artistique et culturelle Alyne-LeBel, salue l’arrivée de quatre nouveaux administrateurs au sein de son Conseil d’administration.

« Ces nouveaux administrateurs s’inscrivent de pair avec l’exercice de planification stratégique récemment entrepris par le Conseil de la culture qui, après quelque 40 ans d’existence, souhaite se renouveler pour être plus en phase avec les besoins de ses membres et s’ajuster aux transformations de la pratique culturelle à l’heure du numérique et du décloisonnement des disciplines », soulignait Marc Gourdeau, président du Conseil, en clôture d’assemblée.

En plus de permettre aux membres de mesurer l’ampleur des activités réalisées lors de l’exercice 2017-2018, le premier mené par madame Josée Tremblay, directrice générale du Conseil depuis mars 2016, ce rassemblement a constitué une occasion pour les membres de saluer l’apport aux arts et à la culture de la députée de Taschereau, madame Agnès Maltais, à l’aube de son départ de la vie politique.

Nouveaux administrateurs

Aaron Bass, délégué de la zone de Portneuf

Cassandre Lambert-Pellerin, table de patrimoine-histoire

Geneviève Morency, déléguée de la zone de Montmorency

Christian Robitaille, table de diffusion des arts de la scène



Administrateurs dont le mandat a été reconduit

Gabrielle Bouthillier, table des arts multidisciplinaires

Claude Lepage, délégué de la zone de Côte-du-Sud

Ginette Gauthier, déléguée de la zone de Charlevoix

Marc Gourdeau, table de théâtre

Catherine Pelletier, table des arts médiatiques

Éliane Trottier, table des intervenants culturels municipaux (initialement déléguée de la zone de Portneuf)

Administrateurs dont le poste n’était pas en élection cette année

Lucienne Cornet, table des arts visuels

Caroline Houde, déléguée de la zone de Lotbinière

Richard Morency, table des métiers d’art

Nathalie Ouellet, déléguée de la zone des Chutes-de-la-Chaudière-Desjardins

Jean-Pierre Pellegrin, table de musique

Eve Rousseau-Cyr (intérim assuré par Geneviève Duong), table de danse

Philippe Sauvageau, délégué de la zone de Québec

Solange Thibodeau, déléguée de la zone de Beauce

Christiane Vadnais, table des lettres



Le Conseil de la culture salue les administrateurs sortants, parmi lesquels certains siégeaient au conseil d’administration depuis de nombreuses années : Diane Blanchette (table de diffusion des arts de la scène), Jean-Pierre Chénard (table de patrimoine-histoire), Alexandra Leconte (déléguée de la zone Montmorency) et Annie Vaillancourt (table des intervenants culturels municipaux).

Représentant 165 organismes et plus d’un millier d’artistes et de travailleurs culturels professionnels, le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches est le seul organisme à regrouper et à servir l’ensemble des professionnels des domaines artistiques et culturels. De concert avec ses membres, il fait des actions de représentation, de sensibilisation et de promotion auprès de différentes instances, notamment pour la défense des intérêts de la clientèle culturelle et artistique professionnelle, et contribue activement au développement des arts et de la culture sur son territoire.