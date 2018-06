Spectacle : les belles histoires du pays de la Beauce

Fort d’une carrière remplie de réalisations artistiques diverses et amant de l’histoire de la Beauce et de son corpus légendaire, l’artiste multidisciplinaire Harold Gilbert présente Les Belles Histoires du Pays de la Beauce, un spectacle de conteur unique sur le site enchanteur du Moulin des Fermes, à Saint-Joseph-de-Beauce.

Dans le cadre d’une animation culturelle prenant place dans ce lieu patrimonial important de notre région, l’artiste se servira de ses talents de raconteur pour présenter un amalgame de contes et de légendes, chants a cappella et anecdotes qui mettent en valeur les particularités de notre région. Il nous parlera avec humour, émotion et frissons de la Beauce, de ses us et coutumes et d’événements à la fois amusants et marquants.

Le spectacle sera présenté à deux reprises durant l’été, soit le samedi 30 juin et le samedi 21 juillet prochains à 19h15. Le Moulin des Fermes est situé sur la rive Ouest de Saint-Joseph-de-Beauce sur la route des Fermes (route 276). Pour de plus amples renseignements, on peut communiquer avec Harold Gilbert au 418-774-1981 ou encore par courriel à l'adresse harold-gilbert@hotmail.com