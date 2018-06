Réjean Bergeron, « la fenêtre du cégep vers la communauté »

Voir la galerie de photos

Réjean Bergeron, conseiller en communications au Cégep Beauce-Appalaches (CBA), a annoncé récemment qu'il quittera ses fonctions à la fin du mois de juin. Pour ceux qui ont étudié dans les dix dernières années au cégep, cet homme incarnait un personnage dynamique, familier, agréable. EnBeauce.com l'a rencontré hier afin de recueillir des éléments de sa précieuse expérience.

Son travail

Le travail de Réjean Bergeron consistait à mettre en valeur le travail des étudiants, des enseignants et des membres du personnel. « Je dis toujours : moi, je n'ai pas grand talent. Je mets en valeur le talent des autres en racontant leurs histoires, en racontant ce qu'ils ont fait [...]. » Durant des années, il a mis en relief les réussites étudiantes et les bons coups de l'institution beauceronne. Il a avoué que son but a été d'être « la fenêtre du cégep vers la communauté ».

Les moments marquants de son passage

Réjean Bergeron a assisté à de nombreuses réussites au cours des dix années, au point même où elles sont incalculables. « Chaque réussite d'étudiant, pour moi, est un moment marquant », a-t-il affirmé. Il aime apprendre et raconter ce qu'il advient des étudiants après leur passage au cégep. Il a nous fait part d'un exemple de réussite tout simple : un étudiant sportif qui, en arrivant au cégep, connaît des difficultés sur le plan académique, mais qui, par volonté de demeurer dans son équipe sportive, met les bouchées doubles et parvient à avoir son diplôme après deux, trois ou quatre ans.

La partie moins lumineuse de l'expérience

En dépit des aspects positifs, dynamiques et axés sur la vie de son travail, Réjean Bergeron a tout de même été le témoin du décès de plusieurs étudiants. C'est qu'un cégep situé en région, en particulier le Cégep Beauce-Appalaches, génère beaucoup de déplacements. Les étudiants sont actifs sur la route, l'absence de transport en commun oblige. « Dans mes dix ans ici, au cégep, je pense qu'à sept ou huit reprises, on a dû annoncer aux autres étudiants le décès d'un de leurs collègues », a constaté l'ancien animateur de radio.

« Lorsqu'une personne aînée décède, on perd l'expérience, mais quand une jeune personne décède, on perd l'avenir. » - Réjean Bergeron

Le rôle du Cégep Beauce-Appalaches et sa particularité

Le cégep est un pôle d'attraction, et ce, sur plusieurs plans. Il est un pôle artistique, académique, sportif et d'entreprenariat. Selon le conseiller en communications, le plaisir de travailler dans un collège situé en région est de bénéficier d'une bonne couverture médiatique de la part des médias régionaux. Dans les grandes villes, les médias accordent moins d'importante aux institutions collégiales, étant donné qu'elles sont nombreuses. « L'âme d'un cégep, ce sont ses étudiants », a précisé Réjean Bergeron. Enfin, ce qui distingue l'institution georgienne, c'est la proximité qu'on y retrouve entre les membres du personnel et les étudiants.