Le Moulin La Lorraine dévoile sa programmation estivale

Près de 80 personnes ont pris part, le 16 juin dernier, au lancement de la programmation estivale du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin et au vernissage des expositions «In Vivo» de Claude Gagné et «Paysages intérieurs» d'Anik Lachance. L'événement a également donné lieu à l'inauguration officielle de «La Famille», une nouvelle sculpture conçue pour le jardin du Moulin La Lorraine par Gilles Pedneault.

Invité à prendre la parole, l'artiste Claude Gagné a présenté son exposition «In Vivo» ou «Examen ante mortem des causes de la vie» devant une assistance manifestement intéressée par sa démarche de création et l'authenticité de son travail. Essentiellement construite à partir du médium photographique, l'artiste présente 24 oeuvres dont 2 installations. Cette exposition sera présentée à la Salle Pierre-Beaudoin jusqu'au 2 septembre.

Dans le Hall du Moulin, l'exposition «Paysages intérieurs» regroupe 15 créations récentes en collage, dessin et peinture de l'artiste Anik Lachance. Les oeuvres s'inspirent du vécu et des souvenirs de la créatrice. Cette exposition pourra être vue jusqu'au 16 septembre. Pour sa part, l'artiste Gilles Pedneault s'est dit très fier d'avoir créé une oeuvre pour le jardin du Moulin La Lorraine. Réalisée en acier inoxydable, «La Famille» est constituée de trois chevreuils, dont un mâle de 9 pieds de hauteur.

L'oeuvre monumentale, acquise par la Fondation Lorraine et Jean Turmel, s'ajoute au parcours d'art public du Moulin La Lorraine qui compte dorénavant 7 sculptures.

Enfin, plusieurs activités figurent à la programmation estivale, notamment les visites commentées des expositions et de la meunerie, l'activité-famille «On s'amuse chez Moulinette» et les «Portes ouvertes» des Journées des Moulins sans oublier le populaire Pique-nique des Créateurs qui aura lieu le 29 juillet prochain. Le programme complet du pique-nique sera dévoilé bientôt. Le public est invité au Moulin La Lorraine, 1286, Route 277 à Lac-Etchemin, à compter du 20 juin entre 10 heures et 17 heures, du mercredi au dimanche.

Pour information, consultez le site du moulin La Lorraine.