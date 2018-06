Une soixantaine de participants au réseautage annuel culturel de la MRC de Beauce-Sartigan

Jeudi dernier, plus d’une soixantaine d’intervenants oeuvrant au développement culturel du territoire ont participé à l’activité de réseautage culturel de la MRC de Beauce-Sartigan. L’activité se déroulait au Centre Multi-Arts de Saint-Gédéon-de-Beauce afin de permettre aux participants de découvrir ce lieu de diffusion culturelle. En guise d’introduction, M. Alain Quirion, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce, a donné le ton à cette soirée en affirmant qu’il « est vital de permettre l’épanouissement de la culture pour garder nos milieux dynamiques ».

Il a également remercié les bénévoles impliqués et dévoués du Centre Multi-Arts. De son côté, M. Martin Saint-Laurent, maire de Saint-Simon-les-Mines, a pris la parole au nom du Conseil de la MRC pour réitérer la volonté des élus de poursuivre le développement culturel dans la région. Il en a profité pour remercier tous les artistes, les intervenants culturels et les municipalités qui contribuent au dynamisme et à la diversité des activités proposées.

Par la suite, Maxime Landry, originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce, a partagé ses réflexions sur son parcours artistique et sur le développement culturel de sa région. Cet auteur-compositeur-interprète, écrivain et animateur croit que « les arts et la culture sont porteurs de vie ». Selon lui, il est important d’encourager les gens à réaliser leur passion en leur offrant des opportunités pour présenter leur création.

Lors de la dernière partie de la soirée, les participants ont pris part à une activité de réseautage pour discuter de l’émergence de nouveaux artistes, des bons coups pour la promotion des projets culturels et des actions favorisant le rayonnement culturel. Les artistes, les élus et les intervenants culturels ont fait des rencontres enrichissantes et des échanges fructueux dans le cadre de ce réseautage culturel. Les résultats de la soirée seront communiqués prochainement sur le site de la culture Beauce-Sartigan.

Cette activité de réseautage est financée dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec. L’Entente de développement culturel a pour objectif d’assurer la mise en oeuvre de la Politique culturelle du territoire, de permettre la réalisation d’événements culturels stimulants et de contribuer à la vitalité du milieu.