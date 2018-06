Une oeuvre d'art embellit le centre de ski de Saint-Georges

En hiver, le conteneur qui repose à l’entrée du centre de ski Saint-Georges sert de rangement des tubes à air pour la glissade. Dès l’automne 2017, Geneviève Saint-André avait été approchée pour donner de la couleur à ce long bloc un peu rouillé afin d’offrir un meilleur accueil aux visiteurs sur le plan visuel.

L’artiste a proposé d’attendre la belle saison et une température adéquate pour la réalisation de l'oeuvre, ce que la Ville de Saint-Georges a accepté. Entre-temps, le conteneur avait recouvert d'une simple couleur afin d'être protégé.

« Je leur ai fait deux propositions et la deuxième fut acceptée. J’étais très contente qu’ils considèrent l’option de faire appel à un artiste, et de la région qui plus est ! C’est tellement agréable de travailler sur des gros formats, en plus. Habituellement, je travaille à l’aide de mes doigts seulement, mais j’ai fait une exception pour ce projet-là [...] », mentionne Geneviève Saint-André.

L’artiste se dit heureuse de voir de plus en plus de dirigeants des villes de la région s’intéresser à l’art et à ce qu’il peut apporter de positif à une municipalité et à ses citoyens.

« Beaucoup de personnes sont venues me dire combien la murale donnait du corps au lieu et combien c’était beaucoup plus intéressant qu’un simple conteneur Lorsque l’on voit l’appréciation des gens, visiteurs, citoyens ou dirigeants, comment cela les touche et les émerveille, on se rend bien compte alors que nous faisons partie de la vie de tout un chacun. » - Geneviève Saint-André

Précisons que l’œuvre a été conçue dans l’optique de représenter les nombreuses activités possibles de faire au centre de ski.