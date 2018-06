« Docteur, ça fait mal ? », une pièce qui fait du bien

Voir la galerie de photos

C'est dans une salle comble, le mercredi 20 juin, qu'EnBeauce.com était présent à la première de la pièce de théâtre « Docteur, ça fait mal ? » écrite par André Mercier de la troupe Les Cabochons. Cette pièce sera présentée du 22 juin au 15 juillet, au Théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper.

Cette pièce humoristique de type Vaudeville traite parfois de sujet délicat, mais qui sont répandus dans la société et propices à exister dans une clinique médicale, comme l'alcoolisme, la maladie mentale, la maladie de Tourette, les effets de la vieillesse, les coupes gouvernementales en santé et même l'adultère. Ces sujets, amenés de manière cocasse et parfois grivoise, font réagir le public puisque celui-ci se reconnaît dans ce type de situation. C'est l'exagération des stéréotypes qui permet au public de rire de cet humour noir, parfois au premier degré, et d'apprécier le moment.

Un huit-clos dans une clinique médicale

Le docteur Charles Chamard dirige une clinique médicale avec sa fidèle secrétaire infirmière Marie Michèle Michon, «Michou» pour les habitués. La conjoncture économique fait en sorte que le ministre Barrette planifie une restructuration du réseau des cliniques semi-privées. Une visite est attendue et cette situation stresse beaucoup le docteur, qui a une tendance à boire du rhum. Le comportement du concierge, un fan de Willie Lamothe et qui fredonne sans cesse la même chanson, n’a rien pour détendre l’atmosphère.

Une bouteille, un mariage qui bat de l’aile et la clientèle psychiatrique de la clinique qui rend la situation invivable, font en sorte que le docteur pourrait devenir non fonctionnel et se faire remplacer par son frère jumeau, un vétérinaire.

En fin de compte, peut-être un vétérinaire à jeun est-il plus efficace pour gérer des patients qu'un docteur complètement saoul, du moins dans cette réalité loufoque.