Dévoilement de la programmation du Festival de l'épi de Scott

Déjà 15 ans se sont écoulés depuis la remise sur pied du Festival de l’épi par trois jeunes femmes dévouées : Marie-Pierre Simard, Shirley Poulin et Marijo Roy. C'est sur cette ambiance festive que les membres du comité organisateur ont annoncé la programmation de leur 15e édition, un rassemblement familial qui se tiendra du 15 au 19 août 2018 à Scott.

Comme le veut la tradition, la soirée du mercredi 15 août est réservée pour le financement du terrain de jeux de Scott. L’activité débutera avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs. Près de 400 parents et amis sont attendus sur le site du festival pour encourager la mise en place du terrain de jeux.

Le jeudi 16 août, c’est le duo de chansonniers Les Jack qui ouvre officiellement la terrasse. Après le 5 à 7, le comité du Festival de l’épi présentera sous leur chapiteau, la 3e édition de leur souper-spectacle d’humour. Une fois le méchoui servi, le spectacle mettra en vedette les humoristes Mike Ward et Yannick de Martino.

Le vendredi 17 août, les festivités commencent avec le chansonnier Phil Roy pour le 5 à 7. La soirée sera ensuite réservée au rap québécois. À 22h, c’est FouKi qui s’emparera de la scène. Il sera ensuite remplacé par un autre rapper de l'heure, Yes Mccan, ancien membre de Dead Obies et qui assure l’un des rôles principaux dans la télésérie Fugueuse. Il présentera le contenu de son nouvel album qui sortira à la fin de l’été. Pour terminer la soirée, DJ SG SNAIL prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin.

Pour le samedi 18 août, s’annonce une journée bien remplie pour toute la famille. Pour les enfants, les festivités commencent à 11h avec le spectacle familial Abeille et les quatre saisons. Elles continuent ensuite avec du maquillage dès midi, suivi de près par la visite d’ÉducaZoo qui viendra faire découvrir aux enfants plusieurs oiseaux exotiques. Les festivaliers sont ensuite attendus dès midi pour le traditionnel tournoi de Washer.

Le plaisir continue par la suite avec un 5 à 7 dégustations accompagnées du chansonnier Gab Boutin. C’est ensuite Kevin Parent qui montera sur la scène principale pour chanter ses plus grands succès. Puis, le groupe de reprises Big Muff prendra la relève pour divertir les festivaliers jusqu’à la fermeture.

Le dimanche 19 août, le Service des loisirs organise la Scott Race une course à obstacles qui débutera dimanche dès 9h. L’évènement se poursuit en avant-midi avec une messe gospel sous le chapiteau. Ensuite, à 11h, les gens sont invités à venir bruncher. Pour le reste de l'après-midi, un bingo prendra place sous le chapiteau. Ces activités étant organisées en collaboration avec la Fabrique, les profits permettront de financer l’église de Scott. Le festival se clôture avec un 5 à 7 sur la terrasse.

Tout au long des festivités, vous pouvez profiter du Bar à Blé d’Inde et du casse-croûte, ainsi que de la grande terrasse extérieure. Une aire familiale avec des jeux gonflables est aussi disponible pour les jeunes toute la fin de semaine.

Vous pouvez suivre le Festival de l’épi sur Facebook, Twitter, Instagram (@bonhomme_épi) et sur leur site internet.