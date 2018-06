Fête nationale : des festivités qui promettent à Saint-Georges

Dans toute la région de la Chaudière-Appalaches, c'est à Saint-Georges que se tiendra la plus importante édition de la Fête nationale. La programmation a été dévoilée le 1er juin dernier avec beaucoup de fébrilité. EnBeauce.com vous présente la programmation de ces festivités.

La météo devrait être clémente. Les résidents de même que les gens des environs pourront déambuler en toute tranquillité et souligner cet événement sous un soleil avoisinant les 24 C°.

Programmation des festivités à Saint-Georges - 23 et 24 juin 2018

23 juin

Parade des géants

À 18 h, une parade d'un trajet de 1 km sera effectuée à partir de l'Espace Redmond (face au centre sportif Lacroix-Dutil). L'arrivée est prévue à 19 h à la place de l'Église. La population est invitée à porter du blanc et du bleu et à se joindre à la parade. Il y aura des échassiers, une fanfare, des marionnettes géantes et une distribution de ballons.

Spectacles

Dès 19 h, à la place de l'Église, dans le secteur ouest de la ville, la soirée de spectacle débutera avec le groupe de musique Chris é pas, qui jouera durant près d'une heure et demie. À 20 h 30, aura lieu le traditionnel hommage au drapeau suivi d'un discours patriotique. À 21 h, le groupe MomentuM prendra la scène d'assaut. Après les spectacles, à 22 h, des feux d'artifices illumineront le ciel georgien.

24 juin

Journée au parc des Sept-Chutes

De 11 h à 16 h, une journée familiale aura lieu au fameux parc des Sept-Chutes. Sous l'égide d'une animation ambulante, d'une musique d'ambiance et d'échassiers, avec un accès à une piste d'hébertisme, un jeu de maquillage et de ballons, un atelier de bricolage et des caricatures sont à prévoir.

À 14 h, à la terrasse du parc, un spectacle pour enfants aura lieu.

Pour cette journée, un service de navettes d'autobus sera disponible dans le stationnement Pomerleau face à l'entrée du parc (à l'angle de la 49e Rue Nord et de la 6e Avenue).