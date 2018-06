Un record d'assistance pour le spectacle aérien de Saint-Isidore

Le 19 juin dernier, la municipalité de Saint-Isidore qui compte 3104 résidents, a presque quadruplé en l’espace de quelques heures en accueillant un public record de plus de 11 000 spectateurs venant assister au spectacle aérien.

On se souviendra que les Snowbirds en étaient à leur quatrième visite à Saint-Isidore en 48 ans d’histoire et à leur premier spectacle au Québec en 2018. Une météo exceptionnelle, une couverture médiatique accrue et l’aide de nombreux bénévoles ont contribué au succès de cet évènement familial. La très grande générosité des membres des Forces canadiennes, dont la capitaine Sarah Dallaire originaire de Lévis, a enchanté le public. L’équipe de parachutisme Atmosphair de Saint-Jean-Chrysostome, les Snowbirds des Forces canadiennes, l’Escadron 430 de Valcartier avec les hélicoptères CH-146 Griffon et CC-130 Hercule en plus de 28 parachutistes du 3R22R de Valcartier, ont tous performé durant cette prestation.

L’organisation en a profité pour souligner le 75e anniversaire de l’Escadron 430 de Valcartier, le 40e anniversaire de l’aréna de Saint-Isidore qui fût construit par des bénévoles et le 30e anniversaire de la bibliothèque municipale. La municipalité tient à remercier tous les partenaires, les participants et les nombreux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette quatrième édition du Spectacle aérien.