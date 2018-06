275 personnes à la marche aux flambeaux du solstice d'été.

Voir la galerie de photos

Hier, pour fêter la journée la plus longue ainsi que le début de l'été, 275 marcheurs se sont réunis pour la traditionnelle marche aux flambeaux de Saint-Georges. Cette marche d'environ un kilomètre passait par l'île Pozer et les passerelles qui traversent la rivière Chaudière. Cette rencontre est organisée deux fois par année lors des solstices d'hiver et d'été.

Les centaines de marcheurs, flambeau à la main, traversaient les allées fleuries de l'île Pozer et les passerelles illuminées de Saint-Georges. Pour encourager les marcheurs, il y avait de la musique sur le parcours ainsi qu'un spectacle de musique au quartier des Arts, celui-ci était accompagné d'une collation pour féliciter les participants.

Les solstices d'hiver et d'été sont la source de nombreuses célébrations, qu’elles soient païennes ou religieuses et cela, à travers l'histoire et les différentes cultures.

Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la position du Soleil vu de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction de l'équateur. Il s'oppose ainsi à l'équinoxe, qui se produit lorsque la position du Soleil est située sur l'équateur. Tandis que les équinoxes se caractérisent par une durée égale entre le jour et la nuit, les solstices sont caractérisés par une durée de jour minimale ou maximale.

Pour la ville de Saint-Georges, cette célébration a commencé en 1998, la prochaine édition aura lieu lors du solstice d'hiver, le 20 décembre.