Jean Rochette rencontrera ses lecteurs à la Librairie Sélect

Le samedi 30 juin prochain, la Librairie Sélect accueillera en ses murs Monsieur Jean Rochette, auteur du livre Des silences ébruités. Deuxième parution à son actif (on se rappelle de son premier livre intitulé Faites exploser vos couleurs), le présent recueil, publié à nouveau aux Éditions Le Dauphin Blanc (Québec), est composé de 460 réflexions.

Le livre était attendu par des milliers de lecteurs qui, pendant quatre ans, suivaient la page Facebook sur laquelle l’auteur partageait ses pensées sur la vie. Les internautes en redemandaient et un engouement s’est manifesté pour en obtenir un livre. Il faut dire que M. Rochette, notamment psychologue et conférencier, en inspire plusieurs autant par sa sagesse que sa folle joie de vivre et son humour se manifestant dans ses textes accrocheurs.

Jean Rochette est un phénomène rare à plusieurs niveaux, dont celui de faire mentir les pronostics. Les médecins lui donnaient une année à vivre à la suite d’un cancer du poumon. « Ça fait 18 mois et je suis toujours vivant, ricane le survivant de la maladie, avec son plus grand air moqueur. Et je prépare mon prochain livre ! »

Pas de doute qu’il a sûrement exploité l’une de ses pensées positives pour favoriser le mieux-être. Entre autres, celle de la page 311 où il écrit : « Dans tous les cas, il faut aimer les barrières que l’on rencontre. Elles sont toujours une occasion. »

Des silences ébruités est un livre profond, un accompagnement dans un cheminement personnel. À ne pas lire d’un bout à l’autre, mais plutôt une réflexion à la fois. Et pourquoi pas lire une page au au hasard ?. L’auteur sera donc présent de 13 h à 16 h à la librairie pour rencontrer les gens de la région et se fera plaisir d’échanger avec eux.