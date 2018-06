Programmation à saveur estivale pour le Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau, situé à Saint-Joseph-de-Beauce, passe en mode estival. De nouvelles expositions et activités diverses sont au programme pour l’été 2018.

Expositions au Musée Marius-Barbeau

Avec l'arrivée de l'été, de nouvelles expositions vous seront présentées dont Le pow wow : Modernité et dignité chez les Premiers Peuples (qui présente des photographies de pow wow du Québec et de l’Ontario) et Art en Beauce-LA COLLECTION Œuvres choisies (qui présente une trentaine d’œuvres d’art de la Collection Art en Beauce sur le thème de l’abstraction). De plus, les expositions Céramique de Beauce et La Beauce : Mythes et réalités seront présentées tout l’été.

Portes ouvertes Beauce D – 8 juillet 2018

Le Musée Marius-Barbeau sera de la fête lors des Portes Ouvertes Beauce D de 10 h à 16 h. Lors de cette journée, des visites guidées et gratuites vous seront offertes. Des activités pour les jeunes seront aussi accessibles au musée. Finalement, M. Yvon St-Hilaire, collectionneur de broderies, sera présent pour une animation spéciale sur son exposition De fil en aiguille. Des prix seront également à gagner sur place.

Amis du Musée

Faire partie du regroupement des Amis du Musée Marius-Barbeau, c’est contribuer à la conservation et à la diffusion de la culture beauceronne. Moyennant un faible coût, la population peut bénéficier de l’accès gratuit à toutes les salles d’exposition, valide en tout temps. De plus, un rabais de 10 % sur les articles en boutique ainsi que d'autres avantages visant à faire découvrir notre belle région sont également offerts.

Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et du samedi au dimanche de 10 h à 17 h.

Rappelons également que, le 13 juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 2018-2019 du Musée Marius-Barbeau a été formé. Au terme de cette rencontre, voici les membres et leur poste au sein du conseil administratif du Musée : Jean-Marc Labbé, président, Solange Thibodeau, administratrice, Denise Riendeau, vice-présidente, Marie Cliche, administratrice, Hélène St-Hilaire, administratrice, André Poulin, secrétaire-trésorier et Bernard Giroux, administrateur (absent sur la photo).