Le COBARIC sensibilise les jeunes à la Fête de l'eau de Lévis

Le samedi 16 juin dernier a eu lieu la 5e édition de la Fête de l’eau de Lévis, à laquelle le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), fidèle partenaire de l’évènement, a pris part de nouveau cette année.

Ce sont plus de 6500 visiteurs et des dizaines d’exposants qui ont participé à l’évènement qui est organisé par l’organisme Rues principales Saint-Romuald. Cette activité s’insère également dans la grande lignée des évènements soulignant le mois de l’eau. https://moisdeleau.org/

Cette année, le COBARIC a animé une activité de découverte de l’anatomie des poissons et d’éviscération de ceux-ci qui a permis à de nombreux jeunes accompagnés de leur parent de préparer, à même le kiosque, leur prise de truite mouchetée fièrement pêchée. L’objectif de cet atelier était d’éduquer les jeunes sur l’anatomie du poisson et d’inculquer à tous l’éthique du pêcheur. Le COBARIC a également profité de l’occasion pour renseigner la population sur la gestion intégrée de l’eau par bassins versants et des différents projets en cours, dont la populaire Corvée Chaudière. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à cette activité en vous rendant sur le site : http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/corvee-chaudiere/.

Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire.