Beaucoup de monde pour le duo Madame et GasTon à l'Arboretum

Tous les mercredis depuis le 13 juin dernier, la musique s'invite dans le charmant Arboretum de Saint-Georges. Ce sont les récitals de l'été georgien. Dès 19 h, la population est invitée à assister à des concerts extérieurs de grande qualité et qui, en plus, offrent une variété de styles musicaux. Hier, de nombreuses personnes se sont déplacées pour écouter le duo de musique populaire Madame et GasTon.

Les Beaucerons auront l'occasion à assister à cet événement estival jusqu'au 22 août prochain. Les spectacles ont lieu qu'il fasse beau ou non, à moins que des orages violents envahissent le ciel. Il est permis d'apporter des chaises.

Progammation

4 juillet : Musique populaire et country avec Lyne Giroux et les SylverStars



11 juillet : Ballades classiques avec Diversion



18 juillet : Musique rétro, country et populaire avec Les Bonhommes



25 juillet : Musique populaire avec Clara et Étienne



1er août : Musique populaire et québécoise avec le duo Émile et PO



8 août : Musique populaire avec le duo Luc et Marie-Jo



15 août : Folk anglo et franco avec Rose & Marjo



22 août : Musique populaire avec Whisper

C'est là l'occasion rêvée de briser le rythme effréné de la semaine de travail et d'aller relaxer dans ce parc aux vertus enchanteresses.