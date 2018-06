Les rendez-vous d’été à Beauceville en plusieurs activités

Pour démarrer son été en grand, la ville de Beauceville a prévu plusieurs activités pour satisfaire les petits et les grands. Premièrement, la Soirée Pique-Nique sur l'ïle Ronde lancera les festivités, notamment avec un feu d'artifice qui éclatera le 29 juin à 22h30. Ensuite, le 8 juillet, la plupart des entreprises touristiques des 3 MRC de la Beauce accueilleront la population à la Tournée BEAUCE D. Suivront, les mardis en musique, qui seront l'occasion pour assister à des spectacles de Chloé Doyon, Jessica Pruneau et Patricia Marcoux. Pour terminer, le Grand Marché est de retour sur l'Île Ronde le 14 juillet et il y aura des ventes de garages partout dans Beauceville les 14 et 15 juillet.

Les festivités de l'été à Beauceville débuteront le vendredi 29 juin avec la Soirée Pique-Nique sur l’Île Ronde de 16h30 à 23h00. Pour l'occasion, il y aura un souper hot-dog au profit de la Chambre de Commerce de Beauceville ainsi qu’un bar comprenant des bières de Frampton Brasse, des Jeux gonflables, du maquillage, un mini-putt, et l'heure du conte «spécial Papillon» avec des oeuvres collectives. L’animation musicale débutera à 19h30 avec le groupe Les Bonhommes et Sophie Poulin. Il y aura des aires de feu et un feu d’artifice à 22h30 pour célébrer le début des vacances à Beauceville.

L’entrée est gratuite et en cas de pluie intense, l'activité sera remise au lendemain.

8 juillet : Beauceville vous accueille dans le cadre de la Tournée BEAUCE D de 10h à 16h.

La plupart des entreprises touristiques des 3 MRC de la Beauce vous accueilleront gratuitement lors de cette journée. À Beauceville, la Cache du Golf ouvrira ses portes pour une visite lors d'un rallye découverte. Le Club de Golf offrira des essais de golf gratuits pour l'occasion.

Au kiosque de l’île Ronde, il y aura une exposition de photos sur l’histoire des débâcles à Beauceville ainsi qu’une exposition de petites maisons reflétant le patrimoine architectural de Beauceville.

Au Parc des Rapides-du-Diable, vous pourrez rencontrer des artistes peintres dans les sentiers, déguster et acheter des produits de l’érable et découvrir la légende des Rapides du Diable, qui vous sera racontée près de la Rivière Chaudière par un personnage coloré à 9h30, 13h30 et 14h30.

En cas de pluie, les activités seront regroupées au Club de Golf de Beauceville. Les tirages de prix de participation se feront en fin de journée. Pour plus d’informations sur les sites à visiter, consultez le site de Destination Beauce.

Les mardis en musique

La Ville de Beauceville offrira des soirées plein-air tout en musique un mardi par mois jusqu’en septembre sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François de Beauceville de 19h à 20h. Tout débute le 10 juillet avec la talentueuse Chloé Doyon qui a participé à l'édition 2018 de la Voix et qui est originaire de St-Georges. Le 14 août, Jessica Pruneau originaire de Saint-Prosper mais demeurant à Londres depuis 2016, sera présentée, puis, le 4 septembre ce sera au tour de Patricia Marcoux, originaire de St-Ferdinand, qui sera accompagnée de son violon.

L’entrée est gratuite et vous devez apporter vos chaises.

Le 14 juillet, le Grand Marché est de retour sur l’Île Ronde de 8h à 18h.

Pès de 75 exposants seront sur place. Des animations musicales et divers spectacles seront au rendez-vous comme le spectacle musical « Le pianiste et son Vachon » qui sera à 14 h. En après-midi, les Fous du Roi viendront vous divertir sur l’île Ronde et dans une partie secrète de la ville.

Les 14 et 15 juillet : Vente de garage partout dans la Ville de Beauceville.

Un répertoire des ventes sera en ligne sur le site Internet de la ville et quelques dépliants seront mis à la disposition des gens dans les dépanneurs de Beauceville vers le 10 juillet. Les rendez-vous d’été se termineront le 24 août avec des activités pour célébrer la rentrée scolaire.

Pour en savoir plus sur les activités organisées par la ville de Beauceville, vous pouvez consulter le site internet de la Ville de Beauceville ou sa page facebook.