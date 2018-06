Le Moulin La Lorraine participe aux Journées des moulins

Dans le cadre des célébrations de son 10e anniversaire, l'Association des moulins du Québec (AMQ) présente l’édition 2018 des Journées des moulins, le rendez-vous annuel du début de la saison touristique, regroupant plus d’une trentaine de moulins le week-end suivant la fête nationale, soit les 29, 30 juin et 1er juillet.

Les Journées des moulins proposent, tout au long de l’été, une grande Chasse au trésor dans l’ensemble des moulins participants. Cette chasse permettra à une famille de deux adultes et leurs enfants, ou quatre adultes, de gagner un forfait « Une nuit dans un moulin » la seule possibilité, au Québec, de coucher dans un moulin qui est encore en fonction. C’est au coeur, du moulin de L’Isle-aux-Coudres, que vous pourrez exceptionnellement, installer vos sacs de couchage et vous endormir au son de l’eau qui alimente le moulin.

Les Journées des moulins donnent le coup d’envoi d'une saison permettant de connaître et d'apprécier les nombreux moulins à eau et à vent mis en valeur partout au Québec. Découvrez des trésors de technologies anciennes, qui témoignent de façon exceptionnelle de notre patrimoine préindustriel.

Que ce soit pour moudre le blé, carder la laine, scier le bois ou fendre du bardeau, des centaines de moulins se sont affairés dans toutes les régions et ont largement contribué au développement des communautés riveraines du Saint-Laurent et de l'arrière-pays. Toutes les informations sur les moulins participant à l’édition 2018 des Journées des moulins sont disponibles en ligne, sur notre site Internet : lesjourneesdesmoulins.com

Des portes ouvertes au Moulin La Lorraine

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin participe aussi à ces journées nationales et invite la population à participer en visitant gratuitement ses installations et expositions lors des journées «portes ouvertes» le 30 juin et le 1er juillet.

Plus d’informations sur le site Internet de l’Association des moulins du Québec.