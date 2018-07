La fête du Canada au Parc des Sept-Chutes en images

Le parc des Sept-Chutes était l'hôte, aujourd'hui de 10 h à 16 h, de la journée familiale de la fête du Canada. Sous le thème du Far West, il y avait plusieurs activités prévues pour célébrer le 1er juillet. Les participants ont pu profiter de l'ambiance festive, d'une multitude de jeux gonflables en lien avec la thématique western, de kiosques de maquillages et bricolages, d'un taureau mécanique et de spectacles pour enfants.

Samuel Duval qui aide l'organisatrice de l'événement, Marie-Pierre Roberge, expliquait que l'organisation de cette fête est prise très au sérieux puisque c'est un événement d'ampleur dans la région. De ce fait, la préparation de cette journée a commencé en janvier dernier. Il expliquait qu'il vivait un grand plaisir lorsque les visiteurs semblaient s'amuser et apprécier l'activité. L'achalandage au parc des Sept-Chutes est estimé à environ 2000.

Ce soir, la fête continue à la Place de l'Église de Saint-Georges, il y aura deux spectacles musicaux, le groupe The Vinyls, sera à 19 h puis le groupe de musique Maximum Hits enchainera à 20h30. Les feux d'artifice sont à 22h30.

Les événements de la Fête du Canada au parc des Sept-Chutes et à la Place de l'Église sont gratuits.