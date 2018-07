Une nouvelle exposition pour souligner les 100 ans de la gare de Vallée-Jonction

Après la restauration tant attendue de la gare de Vallée-Jonction, la nouvelle exposition du Musée ferroviaire de Beauce vous est finalement offerte du 20 juin au 9 septembre pour célébrer les 100 ans de la gare, du pont « des chars » et de la rotonde.

Découvrez non seulement l’histoire d’une gare, mais également l’histoire de la région en visitant la gare de Vallée-Jonction pendant toute la saison estivale. En plus d’une toute nouvelle exposition sur le centenaire de la gare, du pont « des chars » et de la rotonde, une visite guidée relatant le développement du Québec Central et ses impacts sur la région vous sera offerte, ainsi que les effets de l’activité ferroviaire sur la création de Vallée-Jonction.

Vivez l’expérience des trains en visitant le site du Musée ferroviaire, où se trouve encore une locomotive à vapeur datant de 1914 et un fourgon de queue du Canadien Pacifique autrefois utilisé par les chefs de trains. Vous pourrez également admirer la nouvelle maquette de trains miniatures en construction ainsi que plusieurs photos et antiquités uniques.

Le Musée ferroviaire de Beauce est ouvert du mercredi au dimanche, du 20 juin au 2 septembre, en plus de la fin de semaine du 8 et 9 septembre. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h le mercredi, jeudi et vendredi, et de 9 h à 17 h le samedi et dimanche.

Le Musée ferroviaire de Beauce est un organisme à but non-lucratif fondé en 1990 dans le but d’empêcher la démolition de la gare de Vallée-Jonction ainsi que de préserver le patrimoine ferroviaire régional. Pour en savoir plus, visitez sa page Facebook ou son site Web. On peut aussi téléphoner au 418 253-6449 pour réserver.