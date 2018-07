Guillaume Cyr, porte-parole du Festival du Film de Saint-Séverin

Le Festival du Film de Saint-Séverin accueille le cinéaste et acteur Guillaume Cyr à titre de porte-parole officiel de l’édition 2018, qui se tiendra du 27 au 30 septembre. M. Cyr prend la relève de M. Pascal Gélinas, qui a tenu ce rôle 2017.

Le Festival du film de Saint-Séverin veut démontrer que, parallèlement au cinéma commercial, il existe un cinéma d’auteur d’ici ou d’ailleurs à découvrir, connaître, analyser, critiquer, débattre, aimer ou ne pas aimer ; qu’il peut, en région, être à la portée de tous et constituer un carrefour de connaissances cinématographiques, d’apprentissage, de rencontres et d’échanges.

« Le festival est entré dans ma vie l'an dernier et j'en suis tout de suite tombé amoureux. J'étais venu présenter le long métrage La nouvelle vie de Paul Sneijder, précédé de mon court métrage Chinatown. Voir les gens de mon patelin arriver des quatre chemins pour se rendre à l'église (où ont lieu les projections) avait tout d'un véritable film en soit ! Des gens étaient venus me rencontrer, d'autres simplement pour l'amour du cinéma. J'étais conquis. Mes parents, ma première professeure de théâtre, des cinéphiles inconnus, de jeunes Beaucerons désirant être acteurs, tous réunis sur les bancs d'église, redonnant littéralement le côté sacré au septième art. Les évènements culturels ne pleuvent pas en Beauce, alors lorsqu'il y en a, et de cette qualité, il faut embarquer à pieds joints, autant comme organisateurs que comme spectateurs. J'espère que vous y serez en grand nombre cette année. Je suis fier d'être beauceron et fier de faire du cinéma. Du 27 au 30 septembre, je célébrerai les deux », s’est exprimé Guillaume Cyr, visiblement très touché qu’on ait pensé à lui comme porte-parole.

Une feuille de route impressionnante

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada, Guillaume Cyr s'est taillé une belle place dans le monde du cinéma et de la télévision tout en restant un acteur fidèle à la scène.

Au cinéma, il a tourné récemment dans La nouvelle vie de Paul Sneijder et dans le film Louis Cyr. Avant, on a pu le voir dans Liverpool, Marécages, précédé de Fatal bazooka, Les grandes chaleurs de Sophie Lorain et Babine de Luc Picard.

À la télévision, il a joué dans les séries 30 vies, Trauma III, 1,2,3… Géant!, Les rescapés, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Bienvenue aux dames et Caméra café. Également, il se démarque dans les distributions des Beaux malaises, de Fatale station et de Ça décolle!.

Il a travaillé avec plusieurs compagnies théâtrales. En 2012, il a remporté le Prix Prends ça court au Rendez-vous du cinéma québécois le trophée Jutra du meilleur acteur de soutien pour son rôle marquant dans le film Louis Cyr.

***

L’édition 2018 aura lieu du 27 au 30 septembre.