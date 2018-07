Lancement de la thématique Frima à Woodooliparc

Voir la galerie de photos

C'est à l'intérieur d'une dense forêt de Scott que se situe le majestueux Woodooliparc, parc thématique qui se réinvente constamment pour surprendre les visiteurs. Pour la saison estivale, la thématique sera Frima et la fête des couleurs, c'est la même exposition que celle hivernale, La magie de Noël. Toutefois, elle a été adaptée à l'été, c'est pour cette raison que cette thématique s'intitule La magie des couleurs. L'exposition Frima se déroulera tout l'été à Woodooliparc.

Le Woodooliparc est très satisfait de la première fin de semaine d’activités de Frima : La magie des couleurs, sur son site de Scott. Malgré la canicule, les visiteurs ont été nombreux à plonger dans la forêt multicolore pour y découvrir toutes les teintes du monde merveilleux des lutins, pendant que Père Noël et Mère Noël sont partis en vacances. Ils ont même pu se rafraîchir grâce à la bagarre de fusils à eau dans Mission lutin, le village de petites maisons de lutins.



La direction du Woodooliparc a pu constater, pour les trois premiers jours d’opération, un départ prometteur pour sa nouvelle thématique estivale puisque l’engouement est similaire à sa version hivernale, Frima : La magie de noël, qui a enregistré un achalandage record à la fin de 2017.

Les activités intégrées à l'intérieur du parc varient, d'un musée qui expose 600 maisons miniatures aux glissades polaires en passant par les animations et spectacles des lutins. C'est une ambiance typique du Noël des campeurs qui continuera tout l'été dans l'atmosphère féérique de la forêt de Woodooliparc.

Voici les quatre grandes thématiques du Woodooliparc pour 2018 :

Frima, la magie des couleurs dès le 30 juin 2018

Vol 315, l'ère des dinosaures qui ouvre à la fin de l'été 2018

Zone Toxic, le délire du savant fou, qui sera de retour en octobre 2018

Frima, la magie de Noël, qui sera de retour dès le 23 novembre 2018

Selon le directeur du Woodooliparc, Karl K. Boucher, l'exposition Vol 315, l'ère des dinosaures, sera particulièrement impressionnante. « Au mois de septembre, il s'en vient Vol 315, l'ère des dinosaures, thématique en forêt et parcours d'aventure avec les dinosaures. Il va y en avoir une centaine, il y en a 15 qui sont robotisés, qui sont mécanisés. Il va y avoir un centre d'interprétation avec ça, donc il va y avoir plein de choses à découvrir. »

Le parc thématique Frima : La magie des couleurs est ouvert dès 10 h les samedis et dimanches jusqu’au 26 août ainsi que du lundi au vendredi, du 23 juillet au 3 août, pour les vacances de la construction. Les billets peuvent être achetés en ligne sur le site du Woodooliparc.

Voisin de la Cache à Maxime à Scott, le Woodooliparc est un parc d’amusement thématique en développement qui offre du divertissement et de l’émerveillement pour petits et grands.



Le Woodooliparc offre également des forfaits Woodoolifête pour des fêtes d’enfants, des visites organisées pour les groupes scolaire et la location de sa nouvelle salle Le Shack pour l’organisation d’événements.