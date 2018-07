Shawn Phillips au Musi-Café, une grande joie pour ses partisans

Toute une génération a aimé plusieurs des chansons de Shawn Phillips, dont ses plus grands succès « Woman » et « The Ballad of Casey Deiss », de son quatrième CD, Second Contribution.

L’artiste compte une quinzaine d'albums depuis 1960 sur lesquels il a composé ses propres chansons. Il n’aime pas qu’on caractérise ses chansons dans des catégories préétablies des grands courants de la musique. On peut seulement citer certaines de ses influences sans lui manquer de respect : la musique classique, la pop, le jazz et le folk-rock.

Après la reprise de « Woman » à l’émission québécoise Belle et Bum, à Télé-Québec, en octobre 2017, et son passage au Festival de Jazz de Montréal, avant-hier, le 2 juillet, au Club Soda, Shawn Phillips se produira à Lac-Mégantic pour la dernière fois, le samedi 14 juillet 2018, à 21 h, mais refuse qu’on parle de tournée d’adieu.

Le propriétaire du Musi-Café, de Lac-Mégantic, Yannick Gagné, est très fier de présenter cet événement unique, le retour d’une vedette d’envergure mondiale dans son bar : « Shawn Phillips aime beaucoup le Musi-Café, car il se sent chez lui ici, dans notre concept de spectacles intimes. Les places sont limitées, il faut faire vite pour côtoyer cette légende ! »

Sa dextérité légendaire à la guitare et sa voix phénoménale d’une amplitude de quatre octaves lui ont ouvert des portes dorées, lui permettant de collaborer avec les plus grands musiciens de la chanson dans le passé. Citons quelques-uns de ces grands noms : Éric Clapton, Donovan, The Beatles, Bernie Taupin et Paul Buckmaster...