Carine Poulin et Robert Fournier aux dimanches musicaux de l'Église de St-Paul de Cumberland

Carine Poulin et Robert Fournier, qui font partie de la formation The Live Blend, étaient présentés en formule duo acoustique et éclectique, à l'Église St-Paul de Cumberland, lors des traditionnels dimanches musicaux de la période estivale. Les artistes du duo, qui se spécialisent dans les reprises, utilisent leur imagination, leur créativité et leur talent pour créer des oeuvres originales en mélangeant deux chansons connues afin de les associer dans une même pièce. C'est ce qu'on appelle du mash-up.

Carine et Poulin et Robert Fournier se sont justement rencontrés à l'Église St-Paul-de-Cumberland alors qu'ils faisaient partie de la même chorale lors de la Féérie de Noël à Cumberland Mills.

Les deux artistes vantaient les mérites de l'acoustique des lieux.

« C'est église là, c'est la plus vieille église en pierre de la Beauce et le toit est en dôme. Ce qui fait qu'on a à peine besoin d'amplification, le son naturel est vraiment magnifique », explique Carine Poulin.

« Le fait que ce soit tout en bois, évidemment, ça résonne partout, on remplit facilement la place avec nos voix », affirme Robert Fournier.

La programmation des dimanches musicaux

1er juillet : Carine Poulin et Robert Fournier, duo acoustique et éclectique. Folk, pop, blues, rock et country.



8 juillet : La Fresque, ensemble baroque - Concert d'airs celtiques (17 et 18e siècles).



13 juillet : Exceptionnellement un vendredi soir, Des airs d'été - Caroline Veilleux et Rock Daigle.



15 juillet : Cocktail jazz avec Germain Ouellet, Sylvain Ouellet, Charles-Éric Vézina, Jonathan Vachon et Hélène Ouellet.



22 juillet : Simplement avec vous... Chansons francophones, anglophones et rétro de Luce Veilleux et Mario Jacques.



29 juillet : Concert classique avec Harris Becker et son groupe de musiciens et chanteurs.



5 août : Voyage en chansons, de New York à Paris, en passant par chez nous du duo MaDame et GasTon.



12 août : Au pays des géants (Félix, Brel, Vigneault, Ferrat, Reggianni, etc.) avec Gilles Perreault, chanteur, guitariste et harmoniciste.



19 août : Sylvie Morin et Denis Roy. Classique, pop et folk.



26 août : Robert Lachance, ténor et Trycia Turcotte, alto sont Au fil du temps.



2 septembre : Les âmes soeurs... Airs classiques et de comédies musicales. Denis Leblond accompagne Émilie Baillargeon et Érica Plante, sopranos.

Pour plus d'informations sur le lieu ou sur les concerts, vous pouvez vous rendre sur le site visiteCumberland.