Les mardis Swing sont commencés au parc des Sept-Chutes

Hier, la Cabane à Swing, en collaboration avec ville de Saint-Georges, a débuté les mardis Swing au parc des Sept-Chutes. Des mardis de découverte Swing, pour la première séance, il était question d'une session d'initiation au Lindy Hop. Bien qu'il y ait eu un achalandage réduit en raison de la chaleur torride qui était étouffante, certains courageux et courageuses ce sont tout de même déplacés pour participer à cette activité dansante qui était gratuite.

La Cabane à Swing est organisme à but non lucratif qui existe en Beauce depuis maintenant près de 5 ans. Ils offrent des cours de danse Swing. Le swing faisant partie d'une grande famille de genre, les cours de prédilection sont le Lindy Hop, le Charleston et le Rockabilly Jive.

Pour l'instant, La Cabane à Swing ne possède pas encore de local au centre ville de Saint-Georges, les cours sont donc donnés à la polyvalente de Saint-Georges, qui possède une des plus belle salle de danse en Beauce selon Olivier Duval, l'un des fondateurs.

Durant l'été, la Cabane à Swing organise aussi des pique-niques Swing une fois par mois. Le premier sera, dimanche prochain le 8 juillet au Parc des Sept-Chutes. La population est invitée à venir en grand nombre et à amener leur souper pour ensuite danser et échanger avec les autres participants.

Pour les cours de danse, les inscriptions vont commencer en septembre via le site de la Commission scolaire Beauce-Etchemin ou sur la page Facebook et le site de la Cabane à Swing.