Laurence St-Martin aux Festivités Western de St-Victor

Les Productions Véronique Labbé ont fait savoir que la « fille des Îles », Laurence St-Martin, sera de la partie aux Festivités Western de Saint-Victor pour présenter des extraits de son nouveau spectacle en lien avec son tout premier album, Filles des Îles, qui sortira en septembre prochain.

Native de Saint-Ignace de Loyola, dans Lanaudière, cette jeune auteure-compositrice-interprète prometteuse s’est récemment retrouvée dans le top 5 des ventes iTunes durant quatre jours consécutifs, lors de la sortie de son premier extrait radio, du même titre que son album.

Laurence St-Martin se produira lors de l’événement susmentionné, le 28 juillet 2018 à compter de 13 h.

Éléments biographiques

Née d’une famille « musicale », elle a toujours eu la musique dans le sang. Dès l’âge de huit ans, elle a suivi des cours de chant. Elle ajoute à sa pratique le piano et la guitare. Tout cela a commencé le jour où elle s’est fait appeler pour faire la première partie du spectacle de William Deslauriers, le jeune chanteur de Star Académie, au festival de sa ville natale que l’on nomme le festival « Tout pour la musique ! ». Depuis ce jour, elle tente par tous les moyens de se retrouver sur scène. Laurence St-Martin a aussi été sélectionnée parmi plus de 5 000 jeunes pour l’audition finale de Mixmania 4.

Un peu plus tard, la jeune artiste a participé au concours Secondaire en spectacle à son école. Après avoir rassemblé deux de ses amies chanteuses et quelques musiciens de l’école, elle a réussi à les convaincre d’y participer tous ensemble. L’interprétation de la chanson « La nuit dernière », de Maia Leia, a connu un franc succès, car ses musiciens et elle-même ont gagné le prix Coup de cœur du jury, non seulement à la finale régionale, mais aussi à la finale provinciale.

Envoutée par la scène…

Également passionnée par le théâtre, Laurence St-Martin a participé à plusieurs comédies musicales. Elle a obtenu le rôle principal dans deux comédies musicales, soit High School Musical et Mama Mia. Après plusieurs mois de répétitions, les spectacles ont rempli la salle Rolland-Brunelle de Joliette pendant quatre représentations.

Dernièrement, Laurence St-Martin et un de ses amis ont décidé de monter un spectacle « cover », en duo, au Complexe de la Grosse Bertha qui se situe dans sa ville natale. Le spectacle a affiché complet avec plus de 250 billets vendus.

Présentement, Laurence St-Martin est auteure-compositrice-interprète. Elle vient de signer un contrat de production avec le Cowboy Studio de Robby Bolduc. De plus, elle a signé avec le label Productions Véronique Labbé. Le projet est soutenu aussi par l’aide de Samuel Busque. Elle co-écrit présentement avec plusieurs artistes reconnus tels que Jean-François Dubé, Valérie Blouin, Richard Turcotte, Christian Sbrocca et Sophie Pelletier.