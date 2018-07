« La Sorcière de l'île Pozer », un voyage au coeur de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Pour une deuxième saison consécutive, « La Sorcière de l'île Pozer » est de retour à Saint-Georges. La pièce de théâtre historique, qui est présentée à ciel ouvert, revient afin de faire voyager les petits et grands au coeur de l'histoire de Saint-Georges. Voilà une initiative artistique bien ficelée, qui recèle de comédiens talentueux et passionnés, et qui permet à tout un chacun d'en apprendre sur ses origines. EnBeauce.com a assisté à l'une des premières représentations de cette édition.

Il s'agit d'une véritable aventure théâtrale et patrimoniale, proposée dans le cadre d'une promenade à bord d’un circuit légendaire, qui instille le goût de l'histoire et la solidarité avec les gens d'avant.

Présentée à 36 reprises la saison dernière, la pièce revient cette fois-ci avec plus d’une vingtaine de personnage et des textes renouvelés dans six décors extérieurs enchanteurs qui ont marqué l’histoire de la métropole beauceronne.

La pièce, qui a été écrite et mise en scène par Harold Gilbert, est présentée depuis le 5 juillet et le sera jusqu'au 12 août prochain. Les représentations auront lieu les jeudis et vendredis à 13 h et 16 h ainsi que les samedis et dimanches à 13 h.

L’an dernier, 1620 personnes ont eu la chance d'assister à « La Sorcière de l’île Pozer ».

