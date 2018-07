De la nouveauté au sein du conseil d'administration d'Artistes et Artisans de Beauce

Le 30 mai dernier se tenait l'assemblée générale annuelle d'Artistes et Artisans de Beauce (AAB). Les membres du conseil d'administration ont fait le bilan de la dernière année. Le président, Claude Gagné, a également fait un compte rendu sommaire de la planification stratégique amorcée.

Point mis à l’honneur cette année, AAB cherche à se positionner vis-à-vis de la relève et à attirer les jeunes artistes émergents de la région à se joindre à l’organisme. Dans l’optique que l’union fait la force comme dans toute chose, les artistes gagnent à se rassembler et se connaître afin de faire rayonner l’art dans la région et au-delà.

C’est avec dynamisme que le nouveau CA, composé de Mme Julie Potvin (présidente), Mme Mireille Busque (vice-présidente), Mme Julie Boutin, (administratrice - expositions), Mme Amélie Lamontagne (administratrice), M. Pierre Beaudoin (trésorier) et Mme Geneviève St-André (secrétaire) prennent les rênes pour l’an 2018-2019.