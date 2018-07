Des expositions intéressantes au centre Marie-Fitzbach

Du 17 mai jusqu'au 19 août 2018, le centre Marie Fitzbach propose plusieurs expositions artistiques pour sa période estivale. Les artistes Louise Latulipe, Paul Duval et Nicole Gagné font entre autres partie des artistes présentés à cette exposition.

Louise Latulipe, artiste multidisciplinaire et autodidacte, vit et travaille à Lac-Mégantic. Au début de sa carrière en arts visuels, elle s'exprime par la peinture puis la gravure et ensuite la sculpture. Au cours des années 2000, elle commence à explorer la peinture acrylique, le collage et autres techniques mixtes telles que le papier mâché et l'utilisation de relief dans ses oeuvres. Vous pouvez profiter de la technicité de ces oeuvres en les observant de plus près, à noter qu'elle privilégie la femme comme sujet.

Paul Duval est un sculpteur originaire de la Beauce, il a été notamment sélectionné par Beauce Art : L'International de la sculpture en tant qu'artiste invité d'honneur pour le 5e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Pour l'occasion celui-ci expose une vingtaine de personnages réalisés en pâte de papier. La forme longiligne de ses sculptures rappelle le travail d'un certain Alberto Giacometti

Nicole Gagné, quant à elle, offre un hommage aux grands peintres. Pour ce projet, elle a travaillée à la création d'un mariage efficace entre le chef-d'oeuvre et son créateur. Elle a eu l'audace et le savoir-faire de récréer le style des grands maîtres dans la création des portraits de ceux-ci.

En plus des expositions artistiques, le centre Marie Fitzbach propose aussi une exposition scientifique qui s'intitule Vrai ou Faux? Cette exposition est rendue possible grâce à la contribution du Ministère du Patrimoine canadien et du Programme d'aide aux musées.

Toujours au centre culturel Marie Fitzbach, la ville de Saint-Georges en collaboration avec la Société historique Sartigan et la Société de généalogie de Beauce présente Pleins Feux sur les familles d'ici où les Gagné sont à l'honneur. La programmation propose aussi Fiertés rurales, une exposition de l'artiste Diane Grégoire qui s'interrogent sur la place des granges dans notre patrimoine culturel et le concept Au carré, qui interpelle le public par sa forme audacieuse.