Le groupe Kaïn en vedette pour le 100e anniversaire de Saint-Jules

C’est du 5 au 8 juillet que se déroulent les festivités de clôture du 100e anniversaire du village de Saint-Jules. Pour l’occasion, le comité organisateur ne s’est offert rien de moins que le groupe musical Kaïn afin de clore en grand cette année de festivités. Plus de 1200 spectateurs de partout dans la région, soit plus du double de la population du village, se sont rendus sur place afin de profiter de cet événement organisé conjointement par le comité organisateur des 100 ans de Saint-Jules et le comité des loisirs de la municipalité.

En ouverture de ce spectacle, le groupe Country Flash a réchauffé la foule pendant près de 45 minutes sous la grande tente qui abritait la scène, puis c’est sous une salve de cris et d’applaudissements que le groupe principal a fait son entrée, pour ensuite offrir une prestation généreuse et dynamique aux spectateurs. Tous ont pu danser et chanter sur les rythmes accrocheurs des chansons du groupe, dont le répertoire était composé de nouvelles pièces issues de leur dernier album et bien sûr des classiques propres à Kaïn, dont nul ne peut s’empêcher de chanter.

Outre cette soirée bien achalandée, les festivités de clôture se déroulent sur une période de 4 jours, soit du 5 au 8 juillet. Près de 1000 personnes se sont également présentées les 5 et 6 juillet pour prendre part aux activités, dont une journée familiale et une soirée country. C’est aujourd’hui que se termine la programmation avec une grande parade composée de plus de 60 chars allégoriques construits spécialement pour l’occasion, afin de faire découvrir et remémorer aux gens les faits marquants de l’histoire du village. La parade débutera à 13 h, aux coins des rangs Saint-Charles et Saint-Bruno.

Pour le comité organisateur des festivités du 100e, dont la programmation a débuté l’été dernier avec le populaire Cayouche, l’ensemble de leurs activités furent un grand succès et ont connu un achalandage au-delà de leur espérance.

La grande popularité de ces événements permet de contribuer au rayonnement touristique du village, selon Pierre-Luc Paré, président du comité de l’organisation et Ghislaine Doyon, la mairesse de Saint-Jules.

« Un événement comme ça a de belles retombées. Tout d’abord au niveau des liens que ça crée entre les villages environnants et la population, mais aussi au niveau du rayonnement touristique de Saint-Jules. Nos festivités permettent aux gens de la région et de l’extérieur de découvrir notre beau village. Nous mettons beaucoup d’efforts pour développer le tourisme ici », nous mentionne Mme Doyon.

Chaque année, des festivités sont organisées dans le cadre de Saint-Jules en fête. Ces activités servent entre autres à dynamiser et tisser des liens entre les citoyens et réinvestir dans les infrastructures de la municipalité afin d’augmenter l’offre de services à la population et aux visiteurs.