Plus de 250 livres audio maintenant accessibles à la bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale de la ville de Saint-Georges offre maintenant la possibilité à ses abonnés d’accéder à plus de 250 livres audio via la plateforme de prêt numérique. Parmi les livres audio disponibles mentionnons les séries Trône de fer, Harry Potter et L'amour au temps d'une guerre de Louise-Tremblay D'Essiambre.

On y retrouve également des oeuvres d'auteurs bien connus tels Marc Lévy, Ray Bradbury, Jo Nesbo, Colette Portelance, David Foenkinos, Anna Gavalda, Louise Lacoursière et bien d'autres.

Quelques livres pour enfants sont aussi offerts. D’autres titres seront ajoutés régulièrement. Cette collection s’ajoute à l’offre de services numériques. Ceux-ci comprennent notamment l’emprunt de livres numériques. La bibliothèque compte d’ailleurs sur une collection de 3000 titres en plus de donner accès à la plateforme tout apprendre qui propose plus de 860 cours en ligne afin de favoriser le développement de compétences personnelles.

Ville de Saint-Georges est fière d’offrir ce nouveau service aux abonnés de la bibliothèque. Cette nouveauté attirera à coup sûr une nouvelle clientèle, jeune ou adulte, qui profitera de la liberté de se faire faire la lecture à partir d’un PC, d’un téléphone intelligent ou d’une tablette connectée à Internet.

Rappelons que l’abonnement à la bibliothèque municipale est gratuit pour les résidents qui demeurent sur le territoire de ville de Saint-Georges. Des preuves de résidence et d’identité sont toutefois requises au moment où vous procéderez à votre abonnement.