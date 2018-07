Nouvelle ressource aux communications et à la culture à la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins nous a fait savoir par voie de communiqué qu'elle accueille dans son équipe une nouvelle ressource attitrée aux communications et à la culture afin de promouvoir l’ensemble des activités de l’organisation publique et municipale.

En poste depuis le 3 juillet dernier, Mme Renée Anique Francoeur participera activement à la promotion du territoire de la MRC notamment par la mise en œuvre d’une stratégie de communication qui permettra à l’organisme de se distinguer. Mme Francoeur aura le mandat de proposer un nouveau plan de communication qui viendra appuyer la vision de concertation et de développement établie par les élu(e)s. L’objectif sera d’améliorer le positionnement de la MRC et de l’ensemble de ses municipalités par la promotion des qualités et des initiatives de celles-ci à l’échelle régionale et provinciale.

Mme Francoeur a été à l’emploi de la MRC du Témiscouata au Bas Saint-Laurent où elle occupait des fonctions de développement culturel ainsi que de coordination d’événements communautaires et artistiques. Elle a près de vingt ans d’expérience dans l’utilisation de l’imagerie et de la rédaction pour créer des outils destinés à la promotion et au développement de projets.

Bachelière en arts visuels de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, elle a notamment travaillé aux côtés du grand artiste créateur et diffuseur, René Derouin, pour qui elle a coordonné les Symposiums Internationaux d’Art In Situ. Elle a aussi travaillé dans la production de dessins animés télévisés où elle dirigeait une équipe à la post-production pour Télévision Contes pour tous, une division des Productions La Fête, fondée par le scénariste et producteur québécois Rock Demers. Avant de venir s’établir dans les Etchemins, elle était copropriétaire et gestionnaire à ses heures d’une entreprise agro-touristique lauréate au Gala SADC des entreprises du Témiscouata 2015.

Dans ses nouvelles fonctions à la MRC des Etchemins, elle sera aussi responsable d’assurer la relève de la gestion du Fonds culturel des Etchemins ainsi que de l’Entente de développement culturel provenant du Ministère de la Culture et des Communications. Cette entente tripartite signée en 2015, qui inclut la municipalité de Lac-Etchemin, est en vigueur jusqu’à ce que les obligations de chacune des parties soient accomplies.