Notre vidéaste junior Pascal Goyette présente le groupe Diversion à l'Arboretum

EnBeauce.com a accueilli un vidéaste junior au sein de son équipe. Pascal Goyette tournera des images d'événements à Saint-Georges et dans les environs pour l'été 2018.

Pascal Goyette présente le spectacle du groupe Diversion aux récitals de l'été georgien qui se poursuivent à l'Arboretum de Saint-Georges tous les mercredis depuis le 13 juin dernier. Dès 19 h, la population est invitée à assister à des concerts extérieurs de grande qualité lors des récitals de l'été georgien.

Les Beaucerons auront la chance d'assister à cet événement estival jusqu'au 22 août prochain.

Programmation

4 juillet : Musique populaire et country avec Lyne Giroux et les SylverStars



11 juillet : Ballades classiques avec Diversion



18 juillet : Musique rétro, country et populaire avec Les Bonhommes



25 juillet : Musique populaire avec Clara et Étienne



1er août : Musique populaire et québécoise avec le duo Émile et PO



8 août : Musique populaire avec le duo Luc et Marie-Jo



15 août : Folk anglo et franco avec Rose & Marjo



22 août : Musique populaire avec Whisper

La musique pop sera à l’honneur tout au cours de l’été. Les spectacles gratuits seront offerts beau temps, mauvais temps. Apportez vos chaises et venez assister à des spectacles de qualité dans l’ambiance naturelle, chaleureuse et charmante de l’Arboretum du parc Bélair.

Pour plus de détails, consultez le site de la ville de Saint-Georges.