Un nouveau directeur général à la tête du Musée Marius-Barbeau

Les membres du conseil d’administration du Musée Marius-Barbeau annoncent la nomination de Monsieur Jean-Philippe Bolduc au poste de directeur général de l’institution. Cette décision fut entérinée lors de la réunion du mardi 10 juillet dernier. Il entre en fonction immédiatement.

Muséologue et gestionnaire des arts, actif dans le milieu culturel depuis une trentaine d’années, M. Bolduc a œuvré au fil des ans au sein de nombreux organismes artistiques du milieu des arts visuels et des arts de la scène, dont la Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal, l’ Usine C, centre de création et de diffusion pluridisciplinaire, le Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire et DARE-DARE, centre de diffusion d’art multidisciplinaire. Depuis l’automne 2016, il occupait les fonctions de conservateur au sein du Musée Marius-Barbeau.

Un de ses vœux les plus chers est de faire du Musée Marius-Barbeau un port d’attache pour tous les Beaucerons et qu’ils aient le goût d’y venir régulièrement. Il souhaite aussi établir des partenariats avec les écoles de tous les niveaux, ainsi qu’avec les différents organismes de la région. Comme il le mentionne : « Le Musée existe par et pour vous. Il se veut accueillant pour les gens d’ici et d’ailleurs. Il est l’occasion de faire de belles découvertes ! »