Jonathan V. Bolduc de nouveau candidat à la mairie de Saint-Victor

Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, a annoncé qu'il se portait de nouveau candidat pour les prochaines élections municipales, prévues le 5 novembre. Il présente une équipe paritaire, suite au retrait de Marco Poulin et dresse les principaux aspects de son programme.

Parmi les principaux engagements de la nouvelle équipe, Jonathan V. Bolduc a déclaré vouloir poursuivre le travail entamé il y a 4 ans, et notamment mettre l'accent sur les points suivants :

Continuer d'investir dans les infrastructures routières, avec un asphaltage progressif des chemins et une mise aux normes du réseau d'eau public

Continuer d'investir dans la qualité de vie (sports, loisirs, culture et parcs)

Aménager une nouvelle zone industrielle

Adopter un système d'éclairage de rue moins onéreux et plus durable

Optimiser les outils et les méthodes de travail des employés de bureau et de voirie

Continuer le plan de gestion de la dette municipale permettant le gel des taxes foncières pour le présent rôle d'évaluation

Une équipe remaniée et paritaire

Le maire de Saint-Victor s'est entouré d'une équipe paritaire de trois hommes et trois femmes pour le prochain scrutin : Xavier Bouhy, Gino Vachon, Jérôme Bélanger, Louise Senécal, Nancy Lessard et Dany Plante, qui succède à Marco Poulin, ayant décidé de se retirer. « Je tiens à remercier sincèrement notre ami Marco pour toute sa contribution au succès de notre équipe. Je suis ravi de la qualité de nos candidatures, chaque personne ayant des forces et un parcours spécifique utile à la gestion des dossiers municipaux, d'âges variés et au surplus cette fois, nous proposons la parité hommes-femmes, une première à Saint-Victor et fait encore très rare à ce jour dans le domaine municipal en Beauce », a mentionné Jonathan V. Bolduc.

Le bilan des quatre dernières années

Ayant remporté la première élection à la mairie en 20 ans à Saint-Victor, où le maire a été élu par acclamation pendant de nombreuses années, Jonathan V. Bolduc dresse un bilan positif des quatre dernières années. « On a présenté des engagements majeurs, mais réalistes, soit d'amorcer l'asphaltage progressif des rues et des chemins de terre, de créer un fonds de protection du Lac-Fortin, de créer un comité consultatif en ligne et enfin, d'établir un plan de gestion de la dette. On a asphalté plus que jamais en quatre ans, non seulement en payant comptant, mais on a aussi remboursé 41% de la dette municipale », a-t-il énuméré. À noter aussi l'aménagement d'un parc autour du terrain de baseball, la construction en cours d'une centrale de traitement de l'eau potable ou encore la mise en place d'une politique culturelle.