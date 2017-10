Maires et mairesses de la MRC des Etchemins : qui part, qui reste ?

Voisine de la Beauce, la MRC des Etchemins passe aujourd'hui sous le radar d'EnBeauce.com, qui souhaite faire le point sur les intentions des maires et mairesses sortants de ses 13 municipalités. Sept de ceux-ci se présentent à nouveau, quatre demeurent indécis et deux ne se représentent pas.

Voici donc la liste des maires et mairesses des Etchemins qui souhaitent se présenter pour un nouveau mandat ou encore quitter la vie politique en prévision des élections municipales 2017 :

Lac-Etchemin, 3937 habitants

Le maire sortant, Harold Gagnon, se présente à nouveau. Camil Turmel se présente aussi pour le poste de maire dans cette municipalité.



Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Paul Poulin, Serge Plante, Judith Leblond, André Turmel, Jean-Guy Gosselin et Sylvain Drouin. Cinq des six conseillers se présenteront à nouveau.

Saint-Prosper, 3 678 habitants



Le maire sortant, Richard Couët, va solliciter un nouveau mandat. À noter qu'Yvon Larochelle se présente également au poste de maire à Saint-Prosper.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Marie-Noëlle Goulet, Marcel Larochelle, Éric Maheux, Donald Tanguay, Denis Samson et Guylain Turcotte. Cinq des six conseillers se présenteront à nouveau.

Sainte-Justine, 1 795 habitants



Le maire sortant, Denis Beaulieu, n'a pas pris de décision pour le moment. Christian Chabot se présente quant à lui au poste de maire.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Bernard Poulin, André Ferland, Audrey Bédard, Réjean Labonté, Dany Turcotte et Linda Gosselin. Deux des six conseillers se présentent à nouveau pour le moment.

Saint-Zacharie, 1 644 habitants



Le maire sortant, Jean Paradis, n'a pas pris de décision pour le moment. Joey Cloutier et Rémi Fortin se présentent pour occuper le poste de maire.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont St-Georges Cloutier, Dany Bernard, Gilles Couture, Christian Morin, Jean-Robert Turgeon et Jean-François Fecteau. Quatre des six conseillers se présenteront à nouveau.

Sainte-Aurélie, 914 habitants



Le maire sortant, Gilles Gaudet, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Le conseiller actuel René Allen a quant à lui soumis sa candidature au poste de maire.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Caroline Drapeau, Annie Labbé, Donald Couture, Pauline Giguère, René Allen et Florian Maranda. Tous les six conseillers solliciteront un nouveau mandat, dont un en tant que maire et une autre dans un autre quartier que celui dont elle est sortante.

Saint-Benjamin, 881 habitants



La mairesse sortante, Martine Boulet, se présente pour un nouveau mandat. Elle n'a pas d'adversaire pour le moment.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Roger Caron, Nelson Poulin, Normand Poulin, Joey Veilleux, Claude Mathieu et Laurier Poulin. Deux des six conseillers se présentent à nouveau pour le moment.

Saint-Camille-de-Lellis, 787 habitants



Le maire sortant, Adélard Couture, n'a pas pris de décision pour le moment. Il n'y a actuellement aucune candidature déposée pour le poste de maire.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Jacques Audet, Thérèse Blanchet, Richard Pouliot, Marcel Bégin, Jocelyn Pouliot et Stéphanie Deblois. Quatre des six conseillers se présenteront à nouveau

Sainte-Rose-de-Watford, 754 habitants



Le maire sortant, Hector Provençal, sollicitera un autre mandat. Il n'a pas d'adversaire pour le moment.



Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Lisette Côté Gagnon, Guylaine Jacques, Renée Lessard, Charles Vachon, Rock Carrier et Richard Fauchon. Trois des six conseillers se présentent à nouveau pour le moment.



Saint-Magloire, 704 habitants



Le maire sortant, Émile Lapointe, ne compte pas solliciter de nouveau mandat. La conseillère actuelle Marielle Lemieux se présente quant à elle au poste de mairesse.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Marielle Lemieux, Michel Chabot, Régis Prévost, Régent Théberge, Bruno Mercier et Diane Arsenault. Trois des six conseillers se représenteront, dont une au poste de maire.

Saint-Cyprien, 498 habitants



Le maire sortant, Réjean Bédard, sollicitera un nouveau mandat. Il n'a aucun adversaire pour le moment.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Gilles Audet, Bernard Blanchet, Daniel Lapointe, Jean Gilbert, Patrick Simms et Josée Lapointe. Trois des six conseillers se présenteront à nouveau.

Saint-Luc-de-Bellechasse, 464 habitants



Le maire sortant, Denis Laflamme, se présente à nouveau cette année. Il n'a aucun adversaire pour le moment.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Annick Fortin, Ghislain Jolin, Martial Lugez, Sylvain Bilodeau, Amélie Gagnon et Cathy Roberge. Trois des six conseillers solliciteront un nouveau mandat.

Saint-Louis-de-Gonzague, 407 habitants



La mairesse sortante, Lucie Gagnon, sollicitera un nouveau mandat. Elle n'a aucun adversaire pour le moment.

Les conseillers et conseillères actuels de cette municipalité sont Nancy Dumas, Claude Roy, Dominic Gagné, Gaston Bélanger, Édouard Hébert et Sylvie Lepage. Un des six conseillers se présentera à nouveau.