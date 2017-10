Miguel Pruneau candidat au district n°4 à Saint-Georges

Titulaire d'une formation d'agent de protection de la faune, Miguel Pruneau, originaire de Saint-Georges, a présenté sa candidature dans le district n°4 en vue des élections municipales. Principalement préoccupé par l'environnement en tant que citoyen, il compte accompagner la mise en place d'un comité environnemental au sein de la Ville et mettre l'accent sur l'embellissement des espaces publics.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je présente ma candidature à titre de conseiller pour la Ville de Saint-Georges dans le district n°4. Je désire m'impliquer en politique municipale afin de contribuer à créer un milieu de vie dans lequel mes enfants auront plaisir à grandir », a déclaré Miguel Pruneau par voie de communiqué. Originaire de Saint-Georges, père de famille et âgé d'une trentaine d'années, le candidat souhaite avant tout s'impliquer dans le domaine de l'environnement, pour lequel il bénéficie déjà d'une certaine expertise en tant que diplômé d'une formation d'agent de protection de la faune.

« Je compte faire bénéficier la Ville de concepts novateurs en matière de développement durable et supporter, au mieux de mes connaissances et compétences, les projets visant à améliorer notre milieu. C'est pourquoi j'aimerais mettre en place un comité d'environnement afin d'étudier les questions et pratiques telles qu'un système de compostage, la mise à jour de certains règlements ou encore l'aménagement et l'embellissement de l'espace public », a-t-il mentionné. Mon travail actuel en persévérance scolaire me permet également d'être bien connecté aux besoins des jeunes et de leurs parents. Je saurai apporter de nouvelles idées afin de garder les jeunes et en attirer de nouveaux dans notre belle région ».

Rappelons que le district n°4 avait été occupé jusqu'ici par Irma Quirion de 2001 à 2017. Pour le moment, trois candidats sont en lice pour lui succéder : Martin Dionne, Esther Fortin et Miguel Pruneau.