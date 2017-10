Jérôme Gendreau candidat au poste de conseiller dans le district n°2 à St-Georges

Actuellement responsable des communications au sein de l'organisation du Tour de Beauce, Jérôme Gendreau a annoncé le vendredi 6 octobre sa candidature au poste de conseiller municipal au siège n°2 de la Ville de Saint-Georges.

« Le district n°2 constitue en grande partie le secteur du centre-ville de Saint-Georges. Impliqué de près dans le projet de revitalisation dans le cadre du mandat de la Fondation Rues Principales, c'est tout naturellement que j'ai fait le choix de me présenter dans ce district », a mentionné M. Gendreau dans un communiqué de presse. « J'ai beaucoup d'idées que j'aimerais partager avec les citoyens et l'équipe d'élus pour rendre notre ville encore plus dynamique, plus attractive et plus innovante, en mettant à profit mes compétences en urbanisme. Le tout, bien entendu, dans un souci de bonne gestion des finances publiques, dans le respect de la capacité de payer des contribuables », a-t-il ajouté.

Les priorités de son programme

Participer à la poursuite du projet de revitalisation du centre-ville en collaboration avec les résidents et les commerçants, dans la foulée de la réfection du Quai Pinon

Travailler à l'implantation de mécanismes innovants en matière de communication municipale, de façon à « susciter davantage le dialogue avec les citoyens et une plus grande implication de ceux-ci dans la prise de décisions »

Travailler à la poursuite des projets entamés dans un esprit de collaboration

Veiller à une saine gestion des finances de la Ville

Établi à Saint-Georges depuis une quinzaine d'années, M. Gendreau s'est impliqué dans le projet La Beauce Embauche, au sein de la banque alimentaire Moisson Beauce, possède un diplôme universitaire en Aménagement du territoire et Développement régional et a été responsable des communications du comité Solidarité Autoroute 73.

Rappelons que le conseiller sortant pour ce poste, Tom Redmond, sollicitera lui-aussi les suffrages de la population dans le district n°2 à Saint-Georges.