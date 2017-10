Claude Morin réélu par acclamation à la mairie de Saint-Georges

Le maire sortant de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, a été réélu par acclamation en fin d'après-midi aujourd'hui. Pour M. Morin, il s’agira d’un second mandat à la mairie de la Ville de Saint-Georges.

De plus, cinq autres conseillères et conseillers sortants ont été réélus par acclamation. Il s’agit de Serge Thomassin dans le district 1, Manon Bougie dans le district 5, Jean-Pierre Fortier dans le district 6, Solange Thibodeau dans le district 7 et Renaud Fortier dans le district 8.

Élections dans les districts 2, 3 et 4

Il y aura des élections dans les districts 2, 3 et 4. Dans le district 2, deux personnes souhaitent représenter les contribuables de ce secteur, soit le candidat Jérôme Gendreau et le conseiller sortant Tom Redmond.

Dans le district 3, deux candidats solliciteront les électeurs soit le conseiller sortant Jean Perron et Sylvio Veilleux.

Dans le district 4, trois citoyens brigueront les suffrages afin de succéder à Irma Quirion, qui quitte la vie politique. Il s’agit de Martin Dionne, Esther Fortin et Miguel Pruneau.

Les électeurs des districts 2, 3 et 4 pourront voter au bureau du président des élections, situé à l’hôtel de ville de Saint-Georges le 27 octobre ainsi que du 30 octobre au 1er novembre. Ils pourront également le faire par anticipation le dimanche 29 octobre, de midi à 20 h. Enfin, ceux-ci pourront exercer leur droit de vote le jour du scrutin soit le dimanche 5 novembre, de 10 h à 20 h.

Dans les prochains jours, le président des élections précisera le lieu où les électeurs pourront se rendre pour aller voter par anticipation et le jour du scrutin.