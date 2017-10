L'équipe Kaven Mathieu promet un gel de taxes à East Broughton

Dans le cadre de la campagne électorale municipale en cours, les candidat(e)s qui forment l’Équipe Kaven Mathieu dans la municipalité d'East Broughton ont fait l’annonce, lundi le 23 octobre dernier, d’un gel de taxes pour les deux prochaines années advenant leur élection le 5 novembre prochain.

Selon ces promesses, les Broughtonnaises et les Broughtonnais verraient ainsi leur compte de taxes gelé pour les années financières 2018 et 2019.

« Est-ce que cela nous empêche de baisser le compte de taxes pendant cette période ? Bien sûr que non. Au contraire, si nous avons la possibilité de baisser les taxes, nous le ferons. Nous en prenons l’engagement », de préciser le maire sortant et candidat à la mairie, Kaven Mathieu.

L’Équipe Kaven Mathieu souhaite également dénoncer la méthode de taxation proposée par l’équipe adverse, qui consiste à taxer les contribuables d’East Broughton de manière égale, et ce, peu importe l’évaluation foncière des résidences.



« Cette méthode n’a aucun bon sens et est irresponsable. Nous avons fait la démonstration que leur méthode de taxer va entraîner des hausses variant entre 100 $ et 1000 $ pour une majorité de contribuables comparativement à ce qu’ils paient actuellement. Il est important de donner l’heure juste aux contribuables en leur amenant des faits et en leur expliquant réellement les vrais impacts. », a conclu M. Mathieu.

Rappelons que l'Équipe Kaven Mathieu est composée de Josée St-Pierre, candidate au poste de conseillère du district 1, Michel Gosselin, candidat au poste de conseiller du district 2, Valéry Gauthier, candidate au poste de conseillère du district 4, Claude Duchesne, candidat sortant au poste de conseiller du district 5 ainsi que Kaven Mathieu lui-même, maire sortant de la municipalité d'East Broughton et candidat à la mairie.