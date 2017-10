Julie Hébert et Nadia Poirier, deux candidates indépendantes à St-Simon

Dans le cadre des élections municipales qui se tiendront par anticipation le 29 octobre prochain à Saint-Simon-les-Mines, puis le 5 novembre, les électeurs voteront pour la première fois depuis l'érection de la municipalité en 1950, des duels ayant lieu dans les six districts. Rappelons que Martin St-Laurent, de l'équipe "Développement Saint-Simon", avait été élu sans opposition le vendredi 6 octobre dernier. Julie Hébert et Nadia Poirier, candidates aux sièges 3 et 6, mettent en avant le projet qu'elles souhaiteraient développer.

Toutes deux mères de famille, Julie Hébert et Nadia Poirier se présentent aux élections municipales de Saint-Simon-les-Mines, la première dans le district n°3, face à Richard Rodrigue, de l'équipe "Développement Saint-Simon", et la seconde dans le district n°6 face à Daisy Dumas, elle-aussi de l'équipe "Développement Saint-Simon". Elles occupent chacune un poste dans le domaine de l'éducation et des loisirs et souhaitent apporter à leur municipalité, en se présentant à titre de candidates indépendantes, un « vent de changement et un échange constructif des idées ».

Les deux femmes, prônant « la transparence, le respect, l'unité et la saine communication » souhaitent « veiller à la qualité de vie des citoyens et à la préservation du patrimoine », mais aussi « offrir à la population de Saint-Simon-les-Mines un endroit où les citoyens se sentent bien, considérés et respectés », selon ce qu'elles ont énoncé dans leur programme. Selon elles, les enjeux prioritaires seront l'entretien du réseau routier, l'implantation d'un système d'aqueduc, la mise en place d'un plan de développement résidentiel stratégique et l'amélioration du signal cellulaire pour l'ensemble du territoire.