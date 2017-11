La FQM invite les citoyens à choisir leurs représentants municipaux

À deux jours du scrutin municipal, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite tous les citoyens et les citoyennes de la province à se présenter aux bureaux de vote de leurs municipalités respectives pour choisir leurs élu(e)s municipaux lors du dimanche 5 novembre prochain, entre 10 h et 20 h.

Tel que l'explique la FQM, les élections du 5 novembre constituent les premières élections à la suite de la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité, leur octroyant de nouvelles responsabilités qui vont de la gestion et la gouvernance municipale jusqu’à l’aménagement du territoire et le développement économique.

« Nous avons la chance de pouvoir choisir nos élu(e)s municipaux. Voter aux élections municipales constitue donc le premier pas pour faire vivre la démocratie au niveau local », déclare le président de la FQM, Richard Lehoux.

« Les décisions prises par les conseils des municipalités touchent la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. Ce sont aussi des intervenants de première ligne lorsqu’il s’agit d’interagir avec d’autres paliers de gouvernements », ajoute-t-il.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités souhaite également rappeler à la population québécoise que les municipalités seront appelées, dans les prochaines années, à jouer un rôle de plus en plus grand en ce qui concerne l’occupation et la vitalité des régions du Québec.

« Si ces élections constituent un premier pas, l’implication citoyenne doit aussi se poursuivre après le 5 novembre pour que nous puissions ensemble, élu(e)s et citoyens, assurer le développement de nos communautés. N’hésitez pas à aborder vos représentants municipaux pour leur faire part de vos idées et impliquez-vous afin de les mettre en œuvre », a conclu le président de la FQM.



