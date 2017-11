Richard Couet réélu à la mairie de St-Prosper avec 85,85 % des voix

Le maire sortant de la municipalité de Saint-Prosper, Richard Couet, a été réélu à la mairie avec 85,85 % des voix face à son opposant Yvon Larochelle, qui a récolté un peu moins du quart des votes.

Ce sont 2 887 électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité de Saint-Prosper, qui compte un total de 3 678 habitants.

Richard Couet a été élu avec un total de 959 votes, pour une majorité de 85,85 %. Son opposant Yvon Larochelle, de son côté, a récolté 158 votes, soit 14,15 % des voix. Notons que M. Couet est maire de la municipalité depuis 2011, et qu'iloccupait le siège de conseiller depuis 2008 avant de briguer les suffrages au poste de maire.

En ce qui concerne les trois postes de conseillers qui étaient en élection, le siège 3 a d'abord été comblé par le conseiller Éric Maheux, qui a récolté 686 votes, soit 62,03 % des voix. Véronique Pomerleau, qui s'était également présentée pour ce poste, a quant à elle recueilli 420 votes pour un total de 37,97 %.

Pour le siège 5, Jérôme Giguère a obtenu 593 votes, soit une majorité de 53,57 %, tandis que le conseiller sortant Denis Samson en a obtenu 514, pour un total de 46,43 % des voix.

Le siège 6 a enfin été comblé par le conseiller sortant de ce poste, Guylain Turcotte, avec 650 votes, soit une majorité de 59,14 %. Son opposant Marco Fortin a récolté 449 votes, pour un total de 40,86 % des voix.



Les trois conseillers sortants Marie-Noëlle Goulet, Marcel Larochelle et Donald Tanguay, occupant respectivement les sièges 1, 2 et 4 à Saint-Prosper, avaient quant à eux été réélus sans opposition en octobre dernier.

Un taux de participation de 39,5% a été enregistré à la mairie de Saint-Prosper, pour un total de 1 117 votes valides et 23 votes rejetés.

Rappelons que ce sont dix maires et mairesses de la MRC des Etchemins sur un total de treize qui avaient été élus sans opposition le mois dernier.

Pour obtenir tous les résultats des élections de la MRC des Etchemins, que ce soit concernant les maires et mairesses ou encore les conseillers et conseillères, il est possible de consulter le site Web du Directeur général des élections du Québec.