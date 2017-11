Résultats des élections dans la MRC de Beauce-Sartigan

Ce sont neuf nouveaux visages qui ont fait leur entrée en tant que maires et mairesses dans les seize municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan lors des élections municipales 2017. EnBeauce.com présente aujourd'hui à ses lecteurs les résultats des six municipalités qui étaient en élection cette année.

À Saint-Benoît-Labre, il y a eu un taux de participation à la mairie de 51,3 %. Sur une population de 1 701 personnes, 1 388 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 712 citoyens qui ont voté, pour un total de 705 votes valides et de 7 votes rejetés.

C'est Éric Rouillard, sortant d'un autre poste, qui sera le nouveau maire de la municipalité. Il a obtenu 275 votes, soit une majorité de 39,01 % des voix, alors que ses deux opposants Jean-Marc Doyon et Jean-Louis Bonin, sortant d'un autre poste, ont respectivement récolté 218 (30,92 %) et 212 (30,07 %) votes.

À Saint-Côme-Linière, il y a eu un taux de participation à la mairie de 48,4 %. Sur une population de 3 322 personnes, 2 505 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 1 213 citoyens qui ont voté, pour un total de 1 201 votes valides et 12 votes rejetés.

C'est le maire sortant Yvon Paquet qui assurera un nouveau mandat de quatre ans dans cette municipalité. Il a récolté 808 votes, pour une majorité de 67,28 %, alors que son opposant Serge Poulin, sortant d'un autre poste, a obtenu un total de 393 votes, soit 32,72 % des voix.

À Saint-Évariste-de-Forsyth, il y a eu un taux de participation à la mairie de 57,7 %. Un total de 523 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 302 citoyens qui ont voté, pour un total de 298 votes valides et de 4 votes rejetés.

C'est Camil Martin qui sera le nouveau maire de Saint-Évariste. Il a obtenu 241 votes, soit une majorité de 80,87 %, tandis que le maire sortant Gaétan Bégin en a obtenu 57 (19,13 %).

À Saint-Martin, il y a eu un taux de participation à la mairie de 58,5 %. Sur une population de 2 474 personnes, 1 999 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 1 169 citoyens qui ont voté, pour un total de 1 157 votes valides et de 12 votes rejetés.

Éric Giguère, sortant d'un autre poste, sera le nouveau maire de la municipalité. Il a obtenu un total de 725, soit une majorité de 62,66 %. La maire sortant de ce poste, Jean-Marc Paquet, a quant à lui obtenu 432 votes, pour un total de 37,34 % des voix.

À Saint-René, il y a eu un taux de participation à la mairie de 75 %. Sur une population de 775 personnes, 671 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 503 citoyens qui ont voté, pour un total de 493 votes valides et de 10 votes rejetés.

Luc Paquet sera le nouveau maire de Saint-René. Il a récolté 308 votes (62,47 %), alors que son opposant Jean-Guy Deblois, maire sortant de ce poste, en a récolté 185, pour un total de 37,53 % des voix.

À Saint-Théophile, il y a eu un taux de participation à la mairie de 56,5 %. Sur une population de 719 personnes, 667 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de la municipalité. Ce sont 377 citoyens qui ont voté, pour un total de 372 votes valides et de 5 votes rejetés.

Clément Létourneau, sortant d'un autre poste, a obtenu 231 votes (62,10 %), comparativement à son opposant Roland Boucher, qui en a récolté 141, pour un total de 37,9 % des voix.

Rappelons que dix maires et mairesses de la MRC de Beauce-Sartigan avaient été élus ou réélus sans opposition en octobre dernier :

La Guadeloupe : Carl Boilard

Lac-Poulin : Manon Veilleux (mairesse sortante)

Notre-Dame-des-Pins : Lyne Bourque

Saint-Éphrem-de-Beauce : Normand Roy (maire sortant)

Saint-Gédéon-de-Beauce : Alain Quirion (maire sortant)

Saint-Georges : Claude Morin (maire sortant)

Saint-Hilaire-de-Dorset : Ghislain Jacques

Saint-Honoré-de-Shenley : Dany Quirion (maire sortant)

Saint-Philibert : Jean-Guy Plante (maire sortant)

Saint-Simon-les-Mines : Martin St-Laurent

Pour obtenir tous les résultats des élections de la MRC de Beauce-Sartigan, que ce soit concernant les maires et mairesses ou encore les conseillers et conseillères, il est possible de consulter le site Web du Directeur général des élections du Québec.