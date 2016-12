Deux planètes visibles à l’œil nu dimanche soir dans le ciel de Saint-Georges

Le beau temps du 25 décembre dernier a permis aux amateurs d’astronomie de profiter d’une vue dégagée sur le ciel nocturne, où deux planètes étaient visibles à l’œil nu, deux planètes souvent opposées symboliquement, Mars et Vénus. La grande visibilité de ces deux corps célestes faisait partie des derniers rendez-vous astronomiques importants de l’année 2016.

Les observateurs les plus attentifs auront peut-être remarqué depuis plusieurs jours la présence dans le ciel nocturne d’un corps céleste particulièrement lumineux. Troisième astre le plus brillant du ciel après le soleil et la lune, la planète Vénus, peu éloignée de l’horizon, est en effet très visible en cette période de l’année. Désignée sous le nom inapproprié d’« étoile d’or » en Asie, ou d’« étoile du berger » dans la culture occidentale, Vénus est en réalité l’une des quatre planètes telluriques du système solaire. Alors qu’une étoile produit directement de la lumière, perçue sur Terre sous forme de scintillement, les planètes se contentent, elles, de refléter celle du soleil, ce qui leur procure une luminosité singulière.

« L’étoile du berger »

Sa dénomination est due à sa visibilité précoce dans le ciel du soir, où elle indique toujours la direction de l’ouest, ce qui l’a rendue très appréciée des gardiens de troupeaux, habitués à sa présence. Souvent décrite comme une sœur jumelle de la Terre, d’une superficie quasiment équivalente, Vénus est la planète du système solaire qui présente le plus fort effet de serre en raison de son atmosphère très dense, composée majoritairement de CO2. La température moyenne à sa surface y avoisine les 460°C. Comme les autres planètes, elle serait apparue il y a près de 4,6 milliards d’années au moment du Big Bang. Sa grande luminosité lui avait permis d’être déjà identifiée par les Babyloniens à l’époque de l’Âge du bronze, plus de 1000 ans avant JC.

« La planète rouge »

Autre planète visible dans le ciel dimanche, Mars, moins grande de moitié que la Terre, doit sa couleur rouge à la présence d’oxyde de fer à sa surface. Son atmosphère moins dense y produit une température moyenne de -65°C. Les explorations récentes de la planète ont permis d’y déceler la présence d’eau sous forme de glace et ont inspiré à Ridley Scott son dernier film avec Matt Damon, « Seul sur Mars ». Associée au sang et à la colère à cause de sa couleur, elle doit son nom au dieu romain de la guerre tandis que Vénus représenterait l’amour et la féminité. Cette opposition symbolique avait valu le succès en librairie du fameux livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », paru en 1992. Les deux planètes, par leur grande visibilité, auront en tout cas offert un beau cadeau de Noël aux amateurs d’astronomie qui pourront profiter de leur présence encore pendant quelques jours.