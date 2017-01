Un an de prison pour un délinquant sexuel

Un sexagénaire de Saint-Georges passera la prochaine année derrière les barreaux en lien avec des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile. Le juge Hubert Couture a prononcé la sentence le 29 décembre dernier.

En plus de la peine d'emprisonnement, Jacques Poulin, 64 ans, devra respecter une période de probation de trois ans. Son nom figurera également dans le registre des délinquants sexuels et un échantillon d'ADN a été prélevé.

De plus, il lui sera interdit de se trouver à moins de 500 m d'endroits fréquentés par des jeunes tels que les écoles, les parcs, les centres communautaires, les terrains de jeux pour les huit prochaines années. Il ne pourra non plus naviguer sur Internet au cours de cette période sauf pour accéder à ses comptes bancaires.

Rappelons qu'il a passé les neuf derniers mois en détention provisoire. Pour plus de détails sur cette saga judiciaire, consultez l'article « L’avocat de Jacques Poulin ne peut que plaider le manque de preuves au niveau des dates de possession de pornographie juvénile ».