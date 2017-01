Une espèce rare de « chevreuil-pie » aperçue à Saint-Georges

Une espèce rare de chevreuil à la robe dépigmentée a été aperçue à plusieurs reprises aux alentours du Centre de ski de Saint-Georges. Provoquée par une anomalie congénitale, cette absence de coloration du chevreuil est un phénomène différent de l’albinisme.

Une espèce peu courante de cervidé a été aperçue au Centre de ski de Saint-Georges à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. L’appellation usuelle d’un tel animal serait celle de « chevreuil-pie », ou chevreuil « piebald » en anglais, d’après le nom donné aux animaux présentant ce type de couleur de robe. Ils représenteraient moins de 1% de la population de chevreuils. La dépigmentation de l’animal est due à une anomalie congénitale différente de l’albinisme. Un chevreuil albinos présenterait en effet des yeux pâles et un museau rose. Il est encore moins fréquent à l’état sauvage que le chevreuil « pie ». Précisons que l’appellation « chevreuil », employée au Québec, concerne en réalité le cerf de Virginie. Le chevreuil blanc a été l’objet de plusieurs mythes dans les légendes amérindiennes. Dans la mythologie celte, il symbolise le voyage de l’âme vers un nouvel état après la mort.

Daim blanc ou « chevreuil-pie » ?

Encore en période de congés, la Fondation de la faune du Québec n’a pas été en mesure de nous fournir plus d’informations sur le sujet observé à Saint-Georges. La rédaction d’enbeauce.com a néanmoins pris contact avec Serge Lussier, zoologiste et directeur technique du Parc Oméga, parc animalier de 1800 acres dans la région de l’Outaouais. Selon lui, le chevreuil blanc est souvent confondu avec un autre cervidé à la robe claire, le daim blanc. Si cette dernière espèce est un peu plus commune, elle reste très rare à l’état sauvage, comme il nous l’a souligné : « Un cervidé au pelage aussi clair a très peu de chances de survivre à l’automne ou à l’été, ne bénéficiant plus d’un camouflage suffisant. Par conséquent la dépigmentation chez ces animaux reste un cas moins fréquent. » Daim blanc ou chevreuil-pie, l’animal observé à Saint-Georges aura au moins pu illustrer les nombreuses surprises que nous réserve la nature.