Près de 400g de cannabis et de nombreux autres stupéfiants saisis à Saint-Georges

Une importante perquisition en matière de stupéfiants a eu lieu à Saint-Georges jeudi dernier dans quatre appartements situés sur les 120e et 121e rues du centre-ville. La Sûreté du Québec a mis la main sur une quantité majeure de drogues.

Les policiers du poste de la MRC de Beauce-Sartigan ont procédé, jeudi, à quatre perquisitions dans la ville de Saint-Georges. Ils se sont rendus dans quatre appartements du centre-ville situés sur les 120e et 121e rues et ont saisi, sur place, près de 400g de cannabis, plus de 125g d’huile de cannabis, environ 800 comprimés d’ecstasy, 1 300 comprimés de méthamphétamines, 300 comprimés de médicaments sous ordonnance, 6 cartouches de cigarettes de contrebande et près de 7 000$ en argent canadien.

En tout, quatre individus âgés de 22 à 55 ans ont été arrêtés sur les lieux des perquisitions. Trois d’entre eux ont comparu au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, hier, sous divers chefs d’accusation reliés au trafic de stupéfiants. Un homme de 55 ans a été libéré. Il devra comparaître à une date ultérieure. Deux des personnes arrêtées, Martin Caron, 40 ans, et Claude Guénette, 52 ans, sont demeurés en détention après leur comparution. Dale Veilleux, 22 ans, a aussi comparu en fin de journée.

La Sûreté du Québec souhaite rappeler que tout événement suspect ou acte criminel peut être communiqué de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec en appelant au 1 800-659-4264.